Zug-Kollision in Griechenland: Viele Tote und Verletzte

Die Rettungskräfte arbeiten daran, die Passagiere zu retten und ein Feuer zu löschen, das durch den Zusammenstoß am Dienstagabend in der Nähe der Stadt Larissa entstanden ist. An dem Unfall sollen ein Personenzug und ein Güterzug beteiligt gewesen sein.

Auf lokalen Nachrichtenseiten veröffentlichte Bilder zeigen heftige Flammen und dichte Rauchschwaden, die aus den entgleisten Waggons aufsteigen.

Nach Angaben der Feuerwehr waren 17 Fahrzeuge vor Ort, um die Flammen zu löschen. Der Grund für den Zusammenstoß ist derzeit unklar.

Der Zug war auf der Strecke zwischen Thessaloniki und Larissa unterwegs. "Im Waggon herrschte Panik, die Menschen schrien", schilderte ein junger Mann, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir den Artikel aktualisieren.