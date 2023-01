Abwassermonitoring: Coronavirus-Fahndung in der Kanalisation

Das Abwasser verrät viel über die Menschen, die es in der Toilette hinunterspülen. Zum Beispiel, welche Medikamente sie nehmen und welche Drogen. Auch das Coronavirus lässt sich im Abwasser aufspüren, zum Beispiel an einer Abwasser-Pumpstation am nördlichen Münchner Stadtrand. Dort haben Forschende der Technischen Universität (TU) München einen sogenannten Probennehmer installiert. Das ist nicht viel mehr als ein Schlauch, der Abwasser in einen weißen Plastiktopf laufen lässt. Alle zehn Minuten öffnet sich ein Ventil. Dann wird eine kleine Menge aus dem Abwasserstrom gezapft. Innerhalb von 24 Stunden kommen so knapp acht Liter zusammen.

Diese Proben werden in ein Labor an der TU München gebracht und dort aufbereitet und analysiert. PCR-Tests spüren Bruchstücke des Erbguts auf, die nicht mehr infektiös sind. Das Testergebnis zeigt an, wie viel Virus im Einzugsbereich einer Kläranlage vorhanden ist und welche Varianten vorherrschen. Die Auswertung einer Abwasserprobe dauert rund 24 Stunden und kostet rund 50 Euro. Die Personalkosten sind dabei noch nicht eingerechnet.