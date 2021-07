Unwetter in China: Städte überflutet, Weltkulturerbe bedroht

Überschwemmungen infolge heftiger Regenmengen auch in China: Die Metropole Zhengzhou sowie mehrere andere Städte in der Provinz Henan, eine Region doppelt so groß wie Österreich, sind von Überflutungen betroffen. In Zhengzhou soll es 200 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde gegeben haben.

Straßen gesperrt, Flugverkehr eingestellt

Auf Fernsehbildern war am Dienstag zu sehen, wie Passanten durch knietiefes Wasser wateten. Nutzer der U-Bahn steckten teilweise bis zur Hüfte im Wasser. Bisher gibt es aber noch keine offiziellen Meldungen über Tote und Verletzte. Allerdings zeigen Videos in den Sozialen Medien, wie Menschen in den Fluten stecken und darum kämpfen, über Wasser zu bleiben.

In der nahe gelegenen Stadt Ruzhou wurden Autos von den Fluten mitgerissen. In der Region mit ihren 94 Millionen Einwohnern musste Straßen gesperrt sowie Flug- und Eisenbahnverbindungen eingestellt werden. Die Straßen von Ruzhou haben sich zum Teil in Ströme verwandelt, die Autos und andere Fahrzeuge mitgerissen haben.

"Das ist der heftigste Regen seit ich auf der Welt bin, so viele bekannte Orte wurden überflutet", zitiert die Nachrichtenagentur AP einen Internet-Nutzer aus der Stadt Gongyi.

Unesco-Weltkulturerbe-Stätte bedroht

Mit den für ihre Buddhastatuen bekannten Longmen Grotten am Yi-Fluss war auch eine Unesco-Weltkulturerbe-Stätte in der Region von den Fluten bedroht. Zudem musste der Shaolin-Tempel in der Stadt Dengfeng vorübergehend geschlossen werden.

Der Regen soll laut Wettervorhersage bis Donnerstag aufhören.