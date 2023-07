Wetterdienst: Starkregen und schwere Gewitter in Bayern erwartet

Während in weiten Teilen Südeuropas eine Hitzewelle herrscht und Waldbrände toben, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Bayern viel Regen und starke Gewitter am Montag und in den kommenden Tagen.

Am Montagmittag warnten die Meteorologen des DWD in Nordschwaben vor heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 30 l/m² pro Stunde sowie schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 110 km/h und Hagel mit Korngrößen um 2 cm.

Gewitter und Starkregen bis in die Nacht zu Dienstag

In Franken und der Oberpfalz rechnen die Meteorologen am Montag mit Böen von bis zu 60 Kilometer pro Stunde, auf den Alpengipfeln gelegentlich Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde, wie der DWD am Montag in München mitteilte. Bis in die Nacht zu Dienstag zögen von Südwesten her immer wieder Gewitter auf, es könne zu Starkregen von bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in der Stunde kommen.