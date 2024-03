Ukraine-Krieg einfrieren? Wirbel um Mützenich-Äußerungen

Die Bundestagsdebatte am Donnerstag über den Taurus-Antrag der CDU/CSU hallt nach. Nicht nur wegen der erneuten Ablehnung von Taurus-Lieferungen an die Ukraine, sondern wegen des Wortbeitrages von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Er hatte angeregt, darüber nachzudenken, "wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann?" Gehe es "nicht auch politisch um diese Fragen?" Mützenich selbst hatte dabei gesagt, dass diese Frage manchmal im Bundestag als "Schandfleck" bezeichnet werde.

Kritik von Ampel-Partnern FDP und Grünen

Politiker der Koalitionspartner FDP und Grüne kritisieren Mützenichs Äußerungen seither scharf. Die Rede sei ein "Rückfall in die alte Russlandpolitik der Sozialdemokratie" gewesen, sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang am Freitag dem Sender "Welt" (Externer Link, Möglicherweise Bezahl-Inhalt). "Es ist klar, dass ein Einfrieren dieses Konfliktes am Ende zu unfassbarem Leid der vielen Menschen in diesen besetzten Territorien führen würde." Auch der Grünen-Politiker Anton Hofreiter sagte dem Sender "Welt", der Vorschlag sei eine Ermutigung für Putin, den Krieg noch weiter zu eskalieren. Dies schade dem Ansehen Deutschlands in der Welt.

FDP-Chef Christian Lindner warf der SPD vor, das Thema für den Vorwahlkampf zu missbrauchen. "Fragen der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und der Existenz der Demokratie in der Ukraine dürfen nicht zum Gegenstand von Vorwahlkampf werden, wie es der Vorsitzende der SPD-Fraktion versucht hat", sagte Lindner der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Lindners Parteikollegin, die Europa-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, drang auf eine rasche Erklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der SPD selbst. "Wenn Rolf Mützenich, der als Vorsitzender ja für die gesamte SPD-Fraktion spricht, ernsthaft ein Einfrieren des Ukraine-Kriegs fordert, rückt die Kanzlerpartei SPD offenkundig von der vereinbarten Zeitenwende ab", sagte Strack-Zimmermann dem "Stern"-Magazin.

Gegenwind von CDU: "Äußerungen innenpolitisch motiviert"

Heftiger Gegenwind kommt auch von der Opposition. Die CDU-Verteidigungspolitikerin Serap Güler warf Mützenich vor, seine Äußerung über ein Einfrieren des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sei innenpolitisch motiviert. "Herrn Mützenichs komplette Rede hat gezeigt, dass die Sicherheits- und Verteidigungspolitik dieses Landes gerade parteipolitischen Interessen geopfert wird", sagte Güler der "Kölnischen Rundschau" (Externer Link, Möglicherweise Bezahlinhalt) . Einen Tag vor Mützenichs Auftritt im Bundestag habe Kremlchef Wladimir Putin noch per Interview klargestellt, dass er überhaupt kein Interesse an Verhandlungen habe. Güler: "Und dann stellt sich einen Tag später der SPD-Fraktionsvorsitzende hin und sagt, wir müssten den Krieg einfrieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fraktionsvorsitzende der Kanzlerpartei das Putin-Interview nicht mitbekommen hat. Warum spricht er dann von Einfrieren, wenn nicht aus innenpolitischen Motiven?" Die CDU-Politikerin warnte eindringlich vor den Folgen eines russischen Sieges über die Ukraine: "Der nächste Krieg, der nächste Einmarsch beispielsweise in Moldau wäre programmiert."

Der CDU-Politiker Norbert Röttgen schrieb auf der Plattform X (ehemals Twitter) zu Mützenichs Gedankenspiel: "Das klingt so harmlos, aber es wäre das Zugestehen schlimmster Verbrechen, die Russland in den besetzten Gebieten begeht. Als Vorschlag des SPD-FV #Mützenich ist das die traurige Sensation der Woche".