Faeser plant schnelle Visa-Vergabe an Erdbeben-Betroffene

Betroffene des Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit Angehörigen oder Verwandten in Deutschland sollen unbürokratisch mit Visa einreisen dürfen. Das bestätigte ein Sprecher von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dem ARD-Hauptstadtstudio.

Zuerst hatte die "Bild am Sonntag" über die geplante Erleichterung berichtet. "Es geht um Hilfe in der Not", sagte Faeser der Zeitung. Demnach sollen türkische oder syrische Familien in Deutschland ihre "engen Verwandten aus der Katastrophenregion unbürokratisch zu sich holen können, damit sie bei uns Obdach finden und medizinisch behandelt werden können", so Faeser. Dafür sollten rasch reguläre Visa mit einer Gültigkeit von drei Monaten erteilt werden: "Das werden wir gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt möglich machen."

Zum Artikel: Wie Bayern nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien hilft

Unbürokratische Vergabe von Visa

Zuvor hatten mehrere Stimmen gefordert, Betroffenen in Syrien und der Türkei kurzfristig und unbürokratisch die Zuflucht zu Verwandten nach Deutschland zu ermöglichen. "Viele Menschen in Deutschland haben Verwandte in der Katastrophenregion und sorgen sich verzweifelt um sie", sagte Bundesagrarminister Cem Özdemir. "Wir sollten es ihnen ermöglichen, Angehörige aus der Türkei oder Syrien vorübergehend bei sich aufzunehmen."

Es könne unmöglich die Antwort der deutschen Regierung sein, dass die betroffenen Menschen "Pässe, Tickets und finanzielle Mittel nachweisen sollen, wenn sie gerade alles verloren haben oder ihre Wohnungen und Häuser nicht mehr betreten können", hatte auch die Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Aslihan Yesilkaya-Yurtbay erklärt. Zumindest Verwandten und Freunden von hierzulande lebenden Menschen müsse die Möglichkeit gegeben werden, Nachweise erst in Deutschland zu erbringen. Noch einfacher sei es, diese auf ein Minimum zu reduzieren.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts hatte bereits am Freitag gesagt, man arbeite eng mit dem Innenministerium zusammen, "um für diese Fälle sehr schnell eine pragmatische Lösung zu ermöglichen".

Berliner Innensenatorin: Einreiseerleichterungen für Betroffene

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat bereits angekündigt, Erbebenopfern mit Verwandten in Berlin die Einreise nach Deutschland erleichtern zu wollen. Vom Erdbeben betroffene Türken und Syrer, die zu ihren Verwandten in Berlin ausreisen möchten, sollen schneller als sonst das nötige Visum erhalten können. Dazu erließ die Berliner Senatsinnenverwaltung eine sogenannte Globalzustimmung. Die sonst erforderliche Beteiligung des Berliner Landesamtes für Einwanderung entfalle dadurch.

Die Regelung solle für Türken, Syrer und andere Menschen aus dem Erdbebengebiet gelten, wenn sie Verwandte sind von in Berlin lebenden Deutschen oder Ausländern mit einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt in der EU. Berlin verzichte außerdem auf den Nachweis von Deutschkenntnissen. Die Regelung betreffe nahe Angehörige wie minderjährige Kinder und Ehepartner und -partnerinnen, teilte die Senatsinnenverwaltung mit. Sie gelte für besonders vom Erdbeben betroffene zehn türkische und fünf syrische Provinzen. Die Beschleunigung der Visa-Erteilung gelte demnach bis zum 31. Juli 2023. "Die Angehörigen erhalten eine Aufenthaltserlaubnis."

Unklar blieb, auf welchem Weg die Menschen nach Berlin kommen könnten, wer die Reise bezahlt und wo sie in Berlin untergebracht werden, weil es wegen der vielen Flüchtlinge aus der Ukraine schon so zu wenig Unterkünfte gibt.

Millionen Menschen obdachlos

Nach bisheriger Zählung sind durch das verheerende Beben am Montagmorgen mehr als 25.000 Menschen ums Leben gekommen. Insgesamt sind nach Angaben der Vereinten Nationen gut 24,4 Millionen Menschen von der Katastrophe betroffen, die sich über ein etwa 450 Kilometer breites Gebiet erstreckt. Unzählige Menschen müssen bei eisigen Temperaturen im Freien, in ihren Autos oder in Zeltnotlagern ausharren, weil sie obdachlos wurden oder ihre Häuser einsturzgefährdet sind. Vielerorts mangelt es an Lebensmitteln, Trinkwasser und funktionierenden Toiletten.