Trinken ja, kiffen nein - Doppelmoral oder Gesundheitsschutz?

Die erste Reaktion auf die Teil-Legalisierung aus Bayern war ein Bußgeldkatalog mit hohen Strafandrohungen: Etwa bis zu 1.000 Euro für Kiffen in Gegenwart von Minderjährigen. Hohe und harte Strafen zur konsequenten Abschreckung – unter anderem damit will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verhindern, dass der Freistaat "zum Kiffer-Paradies" wird.

Jetzt geht die CSU in Bayern noch einen Schritt weiter: Durch eine Änderung des bayerischen Gesundheitsschutzgesetzes will die Staatsregierung den Konsum von Cannabisprodukten auf Volksfesten, in Biergärten und auf Außengeländen von Gaststätten im Freistaat verbieten. Das sei wichtig für den Gesundheitsschutz - und ganz besonders für den Kinder- und Jugendschutz, betonte Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU).

"Cannabis-Hysterie" oder Gesundheitsschutz?

Der SPD-Rechtsexperte im Landtag, Horst Arnold, kritisierte das Vorgehen der Staatsregierung scharf. Eine "Cannabis-Hysterie" werde kultiviert, während der Gesundheitsschutz bei Nikotin oder anderen Drogen unberührt bleibe. Es sei "nahezu grotesk", dass aus Bierzelten vor den Augen von Kindern Bierleichen getragen werden dürften, während man bei Cannabis so strenge Regeln plane.

Wie ist Ihre Meinung?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderator Stefan Parrisius ist Dr. Tobias Rüther von der LMU München. Er ist Suchtmediziner und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.

