Tödlicher Amoklauf in Hamburg: Verdächtiger stammt aus Bayern

Nach den tödlichen Schüssen während einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas in Hamburg gehen die Ermittlungen zu der Bluttat weiter. Der mutmaßliche Todesschütze soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Bayern stammen. Der Mann wurde demnach in Memmingen geboren und studierte später in München. Seit dem Jahr 2015 war er in Hamburg gemeldet. Laut der Polizei erhielt er dort im vergangenen Dezember eine Waffenbesitzkarte.

Die Ermittler schließen Konflikte innerhalb der christlichen Sondergemeinschaft nicht aus. Polizeipräsident Ralf Martin Meyer sagte, es gebe Hinweise auf einen Streit "möglicherweise aus dem Bereich der Zeugen Jehovas". Das müsse geprüft werden, in den Akten habe man dazu nichts gefunden. Im Januar gab es zudem einen anonymen Hinweis auf eine mögliche psychische Erkrankung. Laut dem Schreiben hatte der mutmaßliche Täter eine besondere Wut auf die Zeugen Jehovas und auf seinen ehemaligen Arbeitgeber. Eine Standardkontrolle sei aber ohne relevante Beanstandungen geblieben.

Insgesamt acht Tote – Polizei schnell vor Ort

Insgesamt erschoss der Tatverdächtige nach bisherigem Stand sieben Menschen, bevor er sich selbst umbrachte. Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) sprach von einer "Amoktat". Unter den Toten war laut ihm auch ein ungeborenes siebenmonatiges Baby, die Mutter überlebte schwer verletzt. "Eine Amoktat dieser Dimension – das kannten wir bislang nicht. Das ist die schlimmste Straftat, das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt."

Laut Grote haben die Hamburger Einsatzkräfte Menschenleben gerettet. "Wir haben es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit dem sehr, sehr schnellen und entschlossenen Eingreifen der Einsatzkräfte der Polizei zu verdanken, dass hier nicht noch mehr Opfer zu beklagen sind", sagte der SPD-Politiker.

Tatverdächtiger ehemaliges Gemeindemitglied

Acht Menschen wurden durch Schüsse verletzt, mindestens vier von ihnen lebensbedrohlich. Auch die Polizei stufte die Tat nach Informationen aus Sicherheitskreisen als Amoklauf ein. Ein Hinweisportal wurde eingerichtet.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei, Staatsanwaltschaft und Innenbehörde um ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas im Alter von 35 Jahren. Als Extremist war der mutmaßliche Schütze offenbar nicht bekannt. Dass sein Name dennoch in den Datenbanken der Sicherheitsbehörden auftauchte, hat dem Vernehmen nach damit zu tun, dass er eine waffenrechtliche Erlaubnis beantragt haben soll.

Kanzler, Innenministerin und Bürgermeister erschüttert

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reagierte bei Twitter auf den mutmaßlichen Amoklauf. "Schlimme Nachrichten aus Hamburg", schrieb Scholz. Seine Gedanken seien bei den Opfern und Angehörigen. "Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben." Scholz selbst war bis 2018 Erster Bürgermeister von Hamburg.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zeigte sich erschüttert über die Tat. "Meine Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei den Opfern und ihren Angehörigen, bei den Gemeindemitgliedern und auch bei den Einsatzkräften", sagte Faeser der Deutschen Presse-Agentur. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) äußerte sich ebenfalls bestürzt: "Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl."

Nachbarin berichtet von vielen Schüssen

Eine Nachbarin berichtete von mehreren Schüssen bei der Veranstaltung der Zeugen Jehovas. "Es waren ungefähr vier Schussperioden. In diesen Perioden fielen immer mehrere Schüsse, etwa im Abstand von 20 Sekunden bis einer Minute", berichtete die Frau. Später seien Menschen von Polizisten an Händen und Füßen auf die Straße getragen worden. Vier Stunden nach den tödlichen Schüssen betrat schließlich die Spurensicherung in der Nacht den Tatort.

Welche Art von Veranstaltung in dem Gebäude der Zeugen Jehovas abgehalten wurde, war zunächst unklar. Auf der Internetseite der Zeugen Jehovas war für den Donnerstagabend eine von zwei wöchentlichen Zusammenkünften angekündigt. Polizeiangaben zufolge hatten mehrere Menschen die Veranstaltung besucht.

Zeugen Jehovas: "Tief betroffen"

Die Zeugen Jehovas zeigten sich "tief betroffen von der schrecklichen Amoktat" auf ihre Versammlungsstätte in Hamburg. "Unser tiefes Mitgefühl gilt den Familien der Opfer sowie den traumatisierten Augenzeugen", erklärte die christliche Sondergemeinschaft in der Nacht zum Freitag. "Die Seelsorger der örtlichen Gemeinde tun ihr Bestes, ihnen in dieser schweren Stunde Beistand zu leisten." Die Gemeinschaft gab an, die Bluttat habe sich "nach einem Gottesdienst" ereignet.

Die Zeugen Jehovas sind eine christliche Sondergemeinschaft mit eigener Bibel-Auslegung. Die Anhänger glauben an Jehova als "allmächtigen Gott und Schöpfer" und sollen sich strengen Vorschriften unterwerfen. Sie sind davon überzeugt, dass eine neue Welt bevorsteht und sie als auserwählte Gemeinde gerettet werden. Weltweit haben die Zeugen Jehovas etwa acht Millionen Mitglieder. Die "Weltzentrale" ist in New York. Die deutsche Gemeinschaft mit weniger als 200.000 Mitgliedern gehört zu den größten in Europa.

Mit Informationen von dpa und AFP