Zwei 13-Jährige sollen Amoklauf in der Oberpfalz geplant haben

Zwei 13-jährige Jungen aus dem östlichen Landkreis Neustadt an der Waldnaab wollten nach BR-Informationen mit einer selbstgebastelten Bombe einen Amoklauf verüben. Auch einen konkreten Ort sollen sie dafür schon ausgewählt haben.

Kinder tauschten sich in Online-Chatgruppen aus

Wo die Jungen den Amoklauf geplant hatten, dazu machte die Polizei bisher noch keine Angaben. Durch das schnelle Eingreifen der Polizei konnte die Tat aber verhindert werden. Die Jungen wurden am Montag ermittelt und in eine Einrichtung gebracht. Die Kinder sollen sich in Online-Chatgruppen über die Durchführung von Attentaten informiert und mit anderen Usern ausgetauscht haben.

Buben bleiben vorerst in Fachklinik

Aktuell sind die zwei Buben in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie untergebracht und werden dort vorerst auch bleiben. Ein Richter wird eine Entscheidung darüber fällen. Die Ermittlungen gehen derweil weiter. Unter anderem soll die Frage nach dem Motiv geklärt werden.

Sprengstoff gehörte Angehörigen

Cyber-Ermittler hatten von den Anschlagsplänen Wind bekommen und haben sehr schnell erkannt, dass es sich nicht um einen Kinderstreich handelt, sondern das Menschenleben in Gefahr sind. Daraufhin durchsuchte die Polizei am Montagvormittag drei Wohnhäuser im östlichen Landkreis Neustadt an der Waldnaab und fand dabei Sprengstoff. Dieser gehört laut Polizei einem Angehörigen, der den Sprengstoff illegal mit nach Hause nahm und dort lagerte.