Tagesgespräch: München macht's - Muss Diesel raus aus Städten?

Das Diesel-Fahrverbot in der Münchner Innenstadt kommt. Weil vielerorts die Grenzwerte für Stickoxide nicht eingehalten werden, hat der Stadtrat jetzt einen entsprechenden Beschluss gefasst: Die Umweltzone wird ausgeweitet, die erste Stufe des Fahrverbots tritt zum 1. Februar 2023 in Kraft. Dann dürften bestimmte Diesel-Fahrzeuge nicht mehr in die Innenstadt. Ausnahmen für Lieferverkehr und Anwohner wird es geben. Was halten Sie von dieser Entscheidung? Längst überfällig oder völlig übertrieben - und darüber hinaus auch nur schwer zu kontrollieren?

Lebenswerte Innenstädte

Was München vormacht, könnten andere Städte bald nachmachen. Wären Sie dafür, dreckige Diesel-Fahrzeuge aus Innenstädten zu verbannen? Oder finden Sie solche Maßnahmen unverhältnismäßig? Sind auch Sie von den neuen Regelungen betroffen und können sich kein neues Auto leisten? Und was sagen Sie als Pendler dazu? Sind Fahrverbote nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder haben sie mehr als nur Symbolcharakter? Wie weit wären Sie bereit zu gehen, um unsere Städte lebenswerter und unsere Luft sauberer zu machen?

Wie ist Ihre Meinung?

Zu Gast bei Bayern 2-Moderator Achim Bogdahn sind Dr. Florian Roth, Grünen-Stadtrat in München, und Stefan Carstens, Abgasexperte bei EngineSens Motorsensor GmbH.

