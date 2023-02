Woher kommen Bayerns Flüchtlinge?

In den vergangenen Monaten ist die Zahl der Flüchtlinge in Bayern rasant angestiegen – Kommunen und Landkreise sehen vielerorts die Kapazitätsgrenzen schon überschritten. Obwohl Bayern in den letzten Monaten viele zusätzliche Aufnahmeeinrichtungen geschaffen habe, seien über 90 Prozent der Unterkünfte belegt, sagte Innenminister Joachim Herrmann dem BR am Donnerstag, den 16. Februar 2023. Zwischenzeitlich seien sie nicht nur voll, sondern überfüllt gewesen, so Herrmann – manche davon hätten eine Belegung von über 100 Prozent gehabt.

Asylbewerber hauptsächlich aus Syrien und Afghanistan

Wie viele Flüchtlinge als Asylbewerber genau nach Bayern kamen, lässt sich an Zahlen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ablesen: Im Jahr 2022 haben etwa 38.700 Asylbewerber in Bayern Schutz gesucht. Die meisten stammen aus Syrien, danach folgt Afghanistan und etwas abgeschlagen der Irak und die Türkei.