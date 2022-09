Staatspropaganda im Iran auf Hochtouren – Proteste dauern an

Bei den Protesten im Iran nach dem Tod einer jungen Frau sind laut Berichten iranischer Staatsmedien inzwischen 35 Menschen getötet worden. "Die Zahl der Todesopfer bei den jüngsten Unruhen im Land ist auf 35 gestiegen", berichtete die mit dem Sportministerium verbundene Nachrichtenagentur Borna am Freitagabend unter Berufung auf das Staatsfernsehen. Bisher hatten die iranischen Behörden die Zahl der Toten offiziell mit 17 angegeben. Aktivisten gingen schon am Freitag von mindestens 50 Toten aus.

Pro-Regierungsdemos in Teheran

Während die Proteste für das Ende der Frauen-Unterdrückung nicht abreißen, ausgelöst durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, kamen in der Hauptstadt Teheran nach dem Freitagsgebet Tausende zu Pro-Regierungs-Demonstrationen zusammen. Die teilnehmenden Frauen trugen dabei den Tschador, den schwarzen langen Mantel mit schwarzem Kopftuch, das die Haare komplett verbirgt – eine noch konservativere Variante des bloßen Kopftuches. Sie riefen: "Diese Armee ist aus Liebe zum Führer gekommen." Auf den Transparenten der konservativ-religiösen Regime-Anhänger schworen sie dem Obersten Führer Khamenei Gehorsam.

Nach Tod Mahsa Aminis: Irans Präsident droht Protestierenden

Präsidenten Ebrahim Raisi landete am Abend wieder in Teheran nach seinem Besuch in New York bei den Vereinten Nationen. Schon dort hatte er am Rande der Vollversammlung erklärt: ein Akt des Chaos sei inakzeptabel. Noch am Teheraner Flughafen legt er nach:

Unsere Feinde wollen Aufruhr und Unruhen auslösen. Sie denken, dass sie mit solchen Aktionen der Nation schaden können. Wir haben schon oft angekündigt, dass wir uns jeden fairen Kommentar anhören werden. Aber Anarchie? Störung der nationalen Sicherheit? Die Sicherheit der Menschen? Niemand wird sich das gefallen lassen. Ebrahim Raisi, Präsident des Iran

Dann drohte er den Demonstrierenden: "Sie müssen wissen, dass wir auf keinen Fall zulassen werden, dass die Sicherheit des Landes und des Volkes gefährdet wird."

Internetdienste im Iran weitestgehend down

Wie das in der Praxis aussieht, demonstrierten laut Augenzeugen am Freitagabend mehrere Hundert Sicherheitskräfte auf dem Teheraner Vali-Asr-Platz, ausgestattet mit Tränengas, Pfefferspray und Knüppeln. Sie seien teils auf Motorrädern unterwegs, sperren Zufahrtsstraßen, kontrollieren Autos und treiben schon kleine Gruppen auseinander. Die Proteste sollen sich auf keinen Fall so verbreiten, wie an den letzten sechs Abenden.

Wie so oft in den vergangenen Jahrzehnten ist das Internet in Iran weitestgehend nicht nutzbar. Die Messengerdienste WhatsApp und Instagram sind geblockt. Ein gedrosseltes Internet bedeutet für die Demonstranten, dass sie sich deutlich schwerer vernetzten können, herauszufinden können, wo die nächsten Demos sind. Der iranische Kommunikationsminister Eisa Zarepour dementierte, bei den internationalen Internetdienste gebe es keine Zugangsprobleme. Nur einige ausländische Plattformen wurden auf Anordnung der zuständigen Behörden vorübergehend eingeschränkt.

Landesweite Proteste dauern an

Unterdessen kursieren im Netz weiter Videos von regierungskritischen Protesten und in Flammen stehenden islamischen Wahrzeichen, Straßenbarrikaden werden errichtet, Schüsse fallen.