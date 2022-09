Der Alptraum der Islamischen Republik: Brennende Kopftücher

14. September 2022

Mahsa Amini war mit ihrem Bruder, ihrer Familie, aus der kurdischen Stadt Saqqez zu Besuch nach Teheran gekommen. Als sie aus der U-Bahn stiegen, liefen sie ein paar Schritte. Mahsas Kopftuch saß wohl nicht richtig, so dass sie von der Sittenpolizei angehalten wurde. Die Sittenpolizei gibt es seit Gründung der Islamischen Republik. "Gashte Ershad" - der Name lässt alle erzittern, die es mit dieser Religionspolizei zu tun hatten. Und das sind viele.

Sie achtet darauf, dass Frauen im Iran islamisch genug gekleidet sind, das bedeutet, dass Arme, Beine und der Kopf genügend bedeckt sind. Wenn dies nicht der Fall ist, wird man angeschrien, beschimpft, gedemütigt, verhaftet, in Minibusse gezerrt und zum Verhör gebracht. Die Kleidervorschriften werden also wenn nötig auch mit Gewalt durchgesetzt.

15. September 2022

Mahsa Amini wird in einen Minibus gezerrt und mit weiteren "unislamisch" gekleideten Frauen abtransportiert. Es gibt ein Video, dass die Sittenpolizei veröffentlich, das Mahsa zeigen soll, wie sie in einem großen Raum einfach zusammenbricht. Als sie im Krankenhaus ankommt ist sie bereits tot - sagen die Ärzte im Kasra-Krankenhaus in Teheran.

Offiziell heißt es, sie sei an einem Herzversagen und Schlaganfall gestorben. Der behandelnde Arzt sagt an diesem Tag, dass aus ihrem Ohr Blut lief und ihre Augen dunkel unterlaufen waren. Keine Anzeichen für einen Herzinfarkt. Eine Hackergruppe soll die Seite des Krankenhauses gehackt haben und verbreitet Röntgenaufnahmen auf denen Verletzungen am Kopf von Mahsa Amini zu sehen sind.

Etwa 200 Personen haben sich vor dem Krankenhaus versammelt – die Aufmerksamkeit beginnt zu wachsen. Noch ist sie aber nicht so groß, dass die Ärzte im Kasra-Krankenhaus das Gefühl haben, das Regime könnte ihnen verbieten zu sprechen. Sie antworten auf Fragen der Journalisten. Nilufar Hamedi, die Journalistin, die dazu beigetragen hatte, den Fall Amini öffentlich zu machen, sitzt seit 22. September im Iran in Haft.

16. September 2022

Die staatlichen Behörden melden: Mahsa Amini ist gestorben.

17. September 2022

Ein Bekannter aus Teheran schreibt mir: "Der Staat hat die Bekanntgabe ihres Todes verzögert, damit man die Sicherheitskräfte in ihrer Heimatstadt Saqqez in Position bringen können." Sie wissen, es wird Protest geben und mit den Kurden ist nicht zu spaßen. Und wirklich, auf Mahsas Beerdigung nehmen sich viele Frauen die Kopftücher von ihren Köpfen und rufen: "Tod dem Diktator" – und meinen Ayatollah Khamenei, Irans Revolutionsführer, oberstes Staatsoberhaupt, sinnbildlich steht er für die Islamische Republik. Auf dem Grabstein von Mahsa Amini steht: "Du bist nicht gestorben, Dein Name wird ein Code sein."