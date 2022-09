Wegen Energiekrise: Caritas und Co. bangen um ihre Einrichtungen

Der Diakonie-Präsident erhofft sich "nachdrückliche Unterstützung" vom Bund, aber auch von den Ländern und Gemeinden. Dem Appell schickt er eine Warnung hinterher: "Die Versorgung mit sozialen Dienstleistungen ist gefährdet und mit ihr die Versorgung genau jener Menschen, die in dieser Krise auf diese Unterstützung besonders angewiesen sind."

Gemeinnützige Einrichtungen haben nur begrenze Rücklagen

Was tun, wenn die Energieversorgung in einem Altenheim für zwei Tage zusammenbricht? Dieses Szenario mag sich niemand vorstellen. Genau solche Überlegungen würden aber gerade angestellt, sagt Caritas-Präsidentin Eva Maria Welskop-Deffaa. Soziale Einrichtungen machten sich etwa Gedanken über Notstrom-Generatoren. Dabei sei doch die Versorgungssicherheit in sozialen Einrichtungen das oberste Ziel.

Welskop-Deffaa weist darauf hin, dass gemeinnützige Einrichtungen nur begrenzte Rücklagen haben könnten. Deshalb brauche es jetzt schnelle Lösungen.

DRK-Präsidentin fordert Rettungsschirm

Ähnlich äußerte sich DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt. Auch sie sieht die Versorgungssicherheit im sozialen Bereich in akuter Gefahr. Hasselfeldt betont, die Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege seien unverzichtbar für unsere Gesellschaft und damit systemrelevant. Bund, Länder und Gemeinden müssten deshalb dringend handeln und einen Rettungsschirm aufspannen.