Energieverbrauch: Mit kleinen Kniffen vierstellig sparen

Energieberater: Auch gemietete Receiver nachts ausschalten

Ein Ärgernis sind für Norbert Endres, Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern, gemietete Festplatten-Receiver für das Bezahlfernsehen. Der Anbieter stellt das Gerät, die Folgekosten spielen keine Rolle und tauchen in der Stromrechnung nicht gesondert auf. "Sky-Receiver fallen immer wieder auf, die dauernd online sind und nach Aussage von Sky es ist auch notwendig, weil sie über Nacht Updates ziehen", sagt Norbert Endres, "Das würde ich mal in Frage stellen. Ich würde raten, solche Geräte wenigstens fünf Tage die Woche über Nacht abzuschalten, damit am Wochenende die Updates passieren." Da der Verbrauch in Einzelfällen bei über 20 KWhv im Standby-Betrieb liegt, lassen sich damit jährlich 20-30 Euro einsparen.

Übrigens auch Notebooks verbrauchen ein Drittel weniger Strom als PC-Türme, die oft noch einen zusätzlichen Monitor haben. Und auch alte HiFi-Anlagen sollten nicht im Standby-Betrieb laufen, weil es bei vielen Modellen keinen echten Ausschalter gibt.

Zum Nachhaltigkeitspodcast "Wie kann ich daheim einfach Strom sparen?"

Thermostate regeln Raumtemperaturen

An den Heizkörpern spart jedes Grad weniger Raumtemperatur etwa sechs Prozent der Heizkosten. Wer früh die Rollläden schließt, kann im Winter die Wärme besser im Raum halten. Digitale Thermostate helfen außerdem die Raumtemperatur zeitweise abzusenken, wenn man tagsüber regelmäßig außer Haus ist. Über diese smarten oder auch halbsmarten Thermostate kann die Raumtemperatur wieder rechtzeitig erhöht werden, kurz bevor man nach Hause kommt. Der Einbau ist einfach und der Vermieter muss nicht gefragt werden. Es ist jedoch in der Regel nicht sinnvoll die Temperatur um mehr als fünf Grad abzusenken, damit der Raum nicht auskühlt und später wieder mühsam erwärmt werden muss.

Lüften ist wichtig! Hilft gegen Schimmelbildung und steht für ein gesundes Raumklima. Ein sogenannter Hygrometer kann helfen, den richtigen Zeitpunkt zu erfassen. Ein Hygrometer erfasst die Luftfeuchtigkeit im Raum. Zwischen 40 und 60 Prozent ist optimal. Darüber hinaus steigt die Gefahr der Schimmelbildung, dann sorgt Stoßlüften wieder für ein optimales Raumklima.

Stromsparcheck: Damit sich jeder Energiesparen auch leisten kann

Viele technische Hilfen beim Energiesparen kosten erstmal Geld. Das ist gerade für Menschen, die nur sehr wenig zur Verfügung haben, schwierig, auch wenn diese besonders unter den hohen Energiepreisen leiden. Hier kann der Stromsparcheck helfen, ein Projekt der Caritas und der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands. Bezieher von Arbeitslosengeld II (sog. "Hartz IV"), Sozialhilfe, Grundsicherung oder Wohngeld, können Leistungen in Anspruch nehmen. Auch Menschen mit geringer Rente, Kinderzuschlag oder einem Einkommen unter dem Pfändungsfreibetrag. Es ist lediglich ein einfacher Nachweis erforderlich, wenn man sich an einen der über 150 Standorte in Deutschland wendet.

Erst werden bei einem Hausbesuch Sparpotentiale ausgelotet, dann wird der Bedarf ermittelt, sagt Susanne Wich, Projektleiterin beim Stromspar-Check am Standort Fürth: "Die Haushalte bekommen diese Energiesparartikel direkt von uns. Zum Beispiel LEDs oder schaltbare Steckerleisten. Die werden beim zweiten Haushaltsbesuch eingebaut und gleichzeitig gibt's noch ganz viele ganz konkrete Tipps, wie Sie auch durch Verhalten noch zusätzlich Energie einsparen können." Auch wenn es in Ihrer Stadt keinen Stromspar-Check gibt, können Sie sich zumindest online oder telefonisch beraten lassen.