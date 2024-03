Söder zur Abhöraffäre: "Fürchterliche Woche für Deutschland"

Nach dem Skandal um ein mutmaßlich durch Russland abgehörtes Gespräch deutscher Luftwaffen-Offiziere stehen die Aufklärung der Umstände und die möglichen Konsequenzen im Mittelpunkt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sieht nach dem Abhörskandal der Bundeswehr jedenfalls "eine Menge an Diskussionsbedarf". In der ARD-Sendung "Caren Miosga" sagte der CSU-Chef am Sonntagabend, dass "das Ganze jetzt unter uns gesagt auch 'ne fürchterliche Woche für Deutschland" gewesen sei. Er verwies neben dem Abhörskandal auf den "Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich, auf offener Bühne ausgetragen - ich glaube zum Gelächter im Kreml".

Zum Artikel: "Macron schließt Einsatz von Bodentruppen in Ukraine nicht aus"

Forderung nach mehr Sicherheit bei sensibler Kommunikation

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte, er rechne in den ersten Tagen der neuen Woche mit Ergebnissen der Prüfung des Militärischen Abschirmdienstes. Unklar ist bislang, wie Russland Zugang zu der internen Schalte bekommen konnte. Sicherheitspolitiker der Ampel und der Union forderten bereits bessere Sicherheitsvorkehrungen bei sensibler Kommunikation.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Union, Florian Hahn (CSU), sagte der "Augsburger Allgemeinen", es stelle sich "unmittelbar die Frage nach den Standards, der Ausrüstung und der Weisungslage im Ministerium".

Strack-Zimmermann: Putin will, dass wir "uns an den Hals gehen"

Angesichts der Abhöraffäre hat die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zu besonnener Aufklärung aufgerufen. "Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht alle übereinander herfallen", sagte sie am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". "Denn genau das will Wladimir Putin, dass wir jetzt sozusagen uns an den Hals gehen."

Hofreiter: Spionageabwehr hat "Lücken"

Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter sagte der "Rheinischen Post": "Auf bittere Weise zeigt sich, dass unsere Spionageabwehr Lücken hat." Der Vorsitzende des Europaausschusses des Bundestags fügte hinzu, dass schnell aufgeklärt werden müsse, welchen Umfang Abhöraktionen der russischen Geheimdienste hätten. Gleichzeitig müsse Deutschland seine Fähigkeiten ausbauen, Spionage und Desinformation abzuwehren.

Der FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle sagte dem "Spiegel": Sollte sich bewahrheiten, dass die interne Kommunikation der Bundeswehr kompromittiert wurde, "bedarf es einer Generalrevision der gesamten internen Infrastruktur zur internen Kommunikation sicherheitsrelevanter Stellen in Deutschland".

Sara Nanni: Spionage-Leak ist Zeichen von Schwäche Russlands

Die verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, Sara Nanni, warnt davor, Russland die Themen in Deutschland setzen zu lassen. Das sagte Nanni im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk in der radioWelt am Morgen. "Es ist wichtig, dass wir uns in Deutschland jetzt nicht angewöhnen, dass Hack- und Leak-Aktionen des Kreml die Agenda im politischen Berlin bestimmen. Das ist das, was Putin sich wünscht", so Nanni.

Durch den Leak seien keine neuen Informationen bekannt geworden. Für Nanni sei der veröffentlichte Mitschnitt vielmehr ein Zeichen von Schwäche Russlands: "Niemand geht davon aus, dass unsere Gespräche nicht abgehört werden, wir hören auch ab." Das sei ganz normal. Das Besondere sei aber, dass Russland jetzt durch die Veröffentlichungen einen Kanal offen gelegt habe, seinen eigenen. Das sei ein Zeichen von Schwäche, das mache man nur, wenn der Druck groß sei, so die Verteidigungspolitikerin.

Mit Material von dpa