Abhörfall bei der Luftwaffe: Was zum Taurus-Leak bekannt ist

Wie brisant ist der Inhalt des Gesprächs?

Das Gespräch war nicht für fremde Ohren bestimmt. Zu Beginn ist eine lockere Plauderei zu hören. Einer der Beteiligten schwärmt etwa von der Sicht von seinem Hotelzimmer in Singapur.

Teilweise geht es in der Unterhaltung auch um militärisch sensible Informationen. Einer der Beteiligten - wohl Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz - erklärt, er könne sich vorstellen, dass in einer ersten Tranche 50 und dann noch einmal 50 Flugkörper geliefert würden - was aber den Krieg nicht ändern würde. Allerdings handelt es sich dabei nur um Gedankenspiele, um der Politik Möglichkeiten aufzuzeigen. Die Diskussion um eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, um die Kiew immer wieder bittet, ist in Deutschland außerdem nicht neu.

Dann ist die Rede davon, dass die Briten im Zusammenhang mit dem Einsatz ihrer an die Ukraine gelieferten Storm-Shadow-Marschflugkörper "ein paar Leute vor Ort" hätten. Worte von Kanzler Scholz vor ein paar Tagen waren in eine ähnliche Richtung interpretiert worden. "Was an Zielsteuerung und an Begleitung der Zielsteuerung vonseiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden", sagte Scholz. Die Briten erklärten daraufhin, der Einsatz von Storm Shadow durch die Ukraine und der Prozess der Zielauswahl seien Sache der Ukrainer.

Wurde die Luftwaffe abgehört - und wenn ja, wie?

Brisant ist die Veröffentlichung des Gesprächs vor allem deshalb, weil sie eine offensichtliche Sicherheitslücke entlarvt. Wie kam Russland an die Aufnahme? Gab es eine gezielte Abhöraktion? Spielt dabei eine Rolle, dass sich einer der Teilnehmer in Singapur in einem Hotel aufhielt? Nach Informationen mehrerer Medien nutzen die Teilnehmer für ihre Besprechung keine gesicherte Leitung, sondern die Plattform Webex. Fraglich ist, ob hierbei die Vorschriften der Bundeswehr missachtet wurden, die für Gespräche über militärische Interna einen verschlüsselten, abhörsicheren Kommunikationskanal vorsehen.

Das Bundesverteidigungsministerium selbst bestätigte am Nachmittag, dass es den Abhörfall bei der Luftwaffe gibt. "Es ist nach unserer Einschätzung ein Gespräch im Bereich der Luftwaffe abgehört worden", sagte eine Ministeriumssprecherin. Zum Inhalt des Gesprächs machte das Ministerium keine Angaben, der Vorgang werde weiter geprüft, sagte die Sprecherin. "Ob in der aufgezeichneten oder verschriftlichten Variante, die in den sozialen Medien kursieren, Veränderungen vorgenommen wurden, können wir derzeit nicht gesichert sagen."

Wie reagieren deutsche Politiker?

Deutsche Politiker zeigten sich besorgt und forderten Konsequenzen: Kanzler Scholz sprach am Samstag von einer "sehr ernsten Angelegenheit". Auf eine Frage nach möglichen außenpolitischen Schäden sagte er: "Deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig."

Fraglich ist, ob Russland weitere interne Gespräche abgehört haben könnte. Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter rechnet nach dem Leak mit weiteren Veröffentlichungen durch Moskau. "Es werden sicher noch etliche andere Gespräche abgehört worden sein und gegebenenfalls zu späteren Zeitpunkten im Sinne Russlands geleakt werden", sagte er dem ZDF. Er vermutete zudem: "Dieses Bundeswehr-Leak kann ein russischer Versuch sein, die öffentliche Debatte wegzulenken von den Wirecard-Enthüllungen und der Beerdigung von Alexej Nawalny."

"Wir müssen dringend unsere Sicherheit und Spionageabwehr erhöhen, denn wir sind auf diesem Gebiet offensichtlich vulnerabel", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Spionage gehöre "zum Instrumentenkasten Russlands hybrider Kriegsführung". Es sei weder überraschend noch verwunderlich, dass Gespräche abgehört würden. Strack-Zimmermann sieht als Grund für die Veröffentlichung, dass Moskau Scholz davon abschrecken will, doch noch grünes Licht für die Lieferung von Taurus zu geben.

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Johann Wadephul forderte die Bundesregierung auf, die Vorschriften für den Schutz von Kommunikation nachzuschärfen. Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz sagte dem RND: "Es stellt sich die Frage, ob es sich hier um einen einmaligen Vorgang oder ein strukturelles Sicherheitsproblem handelt." Er erwarte "umgehende Aufklärung aller Hintergründe", forderte der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums.

Was sagt Russland dazu?

Russische Politiker interpretierten das abgehörte Gespräch entsprechend dem russischen Narrativ: Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, das Gespräch zeige, "dass das Kriegslager in Europa immer noch sehr, sehr stark ist". Die "Kriegspartei" - also die westlichen Unterstützer der Ukraine - wolle ihren Kurs nicht ändern und Russland eine "strategische Niederlage auf dem Schlachtfeld zufügen".

Lawrows Sprecherin Maria Sacharowa forderte "Erklärungen von Deutschland". Versuche, die Beantwortung dieser Fragen zu vermeiden, würden "als Schuldeingeständnis bewertet werden".

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew schrieb bei Telegram, die deutsche Seite bediene sich "falscher Rhetorik", wenn sie vorgebe, nicht an dem Konflikt beteiligt zu sein. Er merkte zudem an, "mit welcher Gründlichkeit und in welchem Detail die Deutschen den Angriff auf unser Territorium mit Langstreckenraketen erörtern".

Wie bewerten Sicherheitsexperten den Vorfall?

Der Sicherheitsexperte Nico Lange von der Münchner Sicherheitskonferenz schreibt bei X: "Putins Russland führt Krieg. Nicht nur gegen die Ukraine, sondern auch gegen uns." Dazu zählten für Moskau auch Maßnahmen wie das Manipulieren oder Fälschen von Quellen und Informationen, Leaks an die Presse oder das Entzünden oder Verstärken politischer Gegensätze. Man müsse damit rechnen, dass Russland "einen professionellen, großen und gut finanzierten Apparat" betreibe, um "aktive Maßnahmen" gerade in Bezug auf Deutschland durchzuführen.

