Abhöraffäre: Hat die Bundeswehr ein Geheimhaltungsproblem?

Einer Sprecherin des Verteidigungsministeriums zufolge wird derzeit eine vertrauliche Telefon-Schalte zwischen hochrangigen Offizieren zu einem möglichen Taurus-Einsatz durch die Ukraine auf Sicherheitslücken überprüft. Die Chefin des russischen Staatssenders RT hatte gestern einen 38-minütigen Mitschnitt veröffentlicht.

Verteidigungsministerium und MAD um Aufklärung bemüht

"Es gibt Anhaltspunkte, dass mit Blick auf die offensichtlich besprochenen Inhalte ein nicht ausreichend sicheres Kommunikationsmittel verwendet wurde. Dies ist unter anderem Gegenstand der weiteren Untersuchungen", sagte die Sprecherin zur "Bild am Sonntag" (BamS), wie das Blatt vorab berichtete. Wie Russland an den Mitschnitt gelangte, wird nun vom Militärischen Abschirmdienst (MAD) untersucht. Konsequenzen aus dem Vorfall sollen nach Angaben der Ministeriumssprecherin erst nach Abschluss der Prüfung verkündet werden.

Leichtfertiger Umgang mit vertraulichen Informationen?

Die Zeitung habe außerdem aus Sicherheitskreisen erfahren, dass für die Schalte keine geschützte Leitung benutzt wurde. Das Gespräch muss wohl über den US-Kommunikationsdienst Webex abgewickelt worden sein, von einem Büro-Festnetz zu mehreren Mobiltelefonen. Dabei besprachen die Soldaten am 19. Februar, wie der Taurus-Marschflugkörper in der Ukraine eingesetzt werden könnte – und das mitten in der Debatte über eine Lieferung, die der Kanzler ja ablehnt.

Dobrindt greift Scholz an

Die Union stellt unterdessen in Frage, ob Kanzler Olaf Scholz sein Nein zur Taurus-Lieferung öffentlich korrekt begründet hat. "Die Berichte sind in doppelter Hinsicht befremdlich", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dem "Spiegel": "Zum einen, dass sicherheitsrelevante Gespräche offensichtlich von den Russen mitgehört werden, zum anderen, dass der Bundeskanzler seine Ablehnung von Taurus-Lieferungen möglicherweise mit einer Falschdarstellung begründet". Die Union liest aus dem veröffentlichten Gespräch heraus, dass bei einer Lieferung eine Beteiligung deutscher Soldaten technisch nicht zwingend erforderlich ist.

Dobrindt verlangte eine Erklärung des Bundeskanzlers vor dem Bundestag. Und drohte: "Bei dieser Sachlage kann ein Untersuchungsausschuss nicht ausgeschlossen werden." Ähnlich argumentieren der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter und CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Dieser warf die Frage auf, "warum der russische Geheimdienst und vielleicht sogar eine höhere Stelle durch die Veröffentlichung des Gesprächs den Bundeskanzler gerade jetzt so massiv beschädigt".

Die Rolle Russlands

Zudem steht die Frage im Raum, ob Russland noch weitere geheime Gespräche abgehört hat. Auch Politiker der Regierungskoalition fordern nun bessere Sicherheitsvorkehrungen – nicht nur für die Bundeswehr. Agnes Strack-Zimmermann, Verteidigungsexpertin der FDP, hält den Zeitpunkt der Veröffentlichung für alles andere als zufällig: Russland wolle wohl Druck auf den Kanzler machen, dass er zu einer Taurus-Lieferung am Ende nicht doch noch Ja sagt, so Strack-Zimmermann im ZDF.

Brugger: Putins Destabilisierungsversuche werden weiter zunehmen

Die auf Sicherheitsthemen spezialisierte Vizevorsitzende der grünen Bundestagsfraktion, Agnieszka Brugger, warnte vor weiteren russischen Sabotageaktionen in den kommenden Monaten. "Die Ereignisse der letzten Tage zeigen einmal mehr, wie Wladimir Putin versucht, gerade in Deutschland durch Desinformation, Destabilisierung und Spionage massiv negativen Einfluss auf unsere offene Gesellschaft zu nehmen", sagte sie dem "Spiegel". "Das wird in diesem Jahr voller wichtiger Wahlen noch zunehmen, da müssen wir uns deutlich besser darauf vorbereiten, in Politik, Medien und Gesellschaft."