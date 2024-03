Was über die Taurus-Abhöraffäre bekannt ist

Wie brisant ist der Inhalt des Gesprächs?

Das Gespräch war nicht für fremde Ohren bestimmt. Zu Beginn ist eine lockere Plauderei zu hören. Einer der Beteiligten schwärmt etwa von der Sicht von seinem Hotelzimmer in Singapur.

Teilweise geht es in der Unterhaltung auch um militärisch sensible Informationen. Einer der Beteiligten - wohl Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz - erklärt, er könne sich vorstellen, dass in einer ersten Tranche 50 und dann noch einmal 50 Flugkörper geliefert würden - was aber den Krieg nicht ändern würde. Allerdings handelt es sich dabei nur um Gedankenspiele, um der Politik Möglichkeiten aufzuzeigen. Die Diskussion um eine mögliche Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, um die Kiew immer wieder bittet, ist in Deutschland außerdem nicht neu.

Dann ist die Rede davon, dass die Briten im Zusammenhang mit dem Einsatz ihrer an die Ukraine gelieferten Storm-Shadow-Marschflugkörper "ein paar Leute vor Ort" hätten. Worte von Kanzler Scholz vor ein paar Tagen waren in eine ähnliche Richtung interpretiert worden. "Was an Zielsteuerung und an Begleitung der Zielsteuerung vonseiten der Briten und Franzosen gemacht wird, kann in Deutschland nicht gemacht werden", sagte Scholz. Die Briten erklärten daraufhin, der Einsatz von Storm Shadow durch die Ukraine und der Prozess der Zielauswahl seien Sache der Ukrainer.

Wurde die Luftwaffe abgehört - und wenn ja, wie?

Brisant ist die Veröffentlichung des Gesprächs vor allem deshalb, weil sie eine offensichtliche Sicherheitslücke entlarvt. Wie kam Russland an die Aufnahme? Gab es eine gezielte Abhöraktion? Spielt dabei eine Rolle, dass sich einer der Teilnehmer in Singapur in einem Hotel aufhielt? Nach Informationen mehrerer Medien nutzen die Teilnehmer für ihre Besprechung keine gesicherte Leitung, sondern die Plattform Webex. Fraglich ist, ob hierbei die Vorschriften der Bundeswehr missachtet wurden, die für Gespräche über militärische Interna einen verschlüsselten, abhörsicheren Kommunikationskanal vorsehen.

Das Bundesverteidigungsministerium selbst bestätigte am Nachmittag, dass es den Abhörfall bei der Luftwaffe gibt. "Es ist nach unserer Einschätzung ein Gespräch im Bereich der Luftwaffe abgehört worden", sagte eine Ministeriumssprecherin. Zum Inhalt des Gesprächs machte das Ministerium keine Angaben, der Vorgang werde weiter geprüft, sagte die Sprecherin. "Ob in der aufgezeichneten oder verschriftlichten Variante, die in den sozialen Medien kursieren, Veränderungen vorgenommen wurden, können wir derzeit nicht gesichert sagen."

