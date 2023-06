So viele Menschen wie nie treten aus katholischer Kirche aus

Im vergangenen Jahr sind so viele Menschen aus der katholischen Kirche in Deutschland ausgetreten wie noch nie zuvor. 522.821 Menschen kehrten der Kirche den Rücken, wie aus der am Mittwoch von der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn veröffentlichten Statistik hervorgeht. 2021 waren 359.338 Menschen ausgetreten - seinerzeit ebenfalls ein Rekordwert.

Mehr in Kürze bei BR24