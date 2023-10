Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Sachsen-Anhalt: AfD-Kandidat scheitert bei OB-Stichwahl

In Sachsen-Anhalt wollte zum ersten Mal in Deutschland ein AfD-Kandidat Oberbürgermeister werden. Aber Henning Dornack scheiterte dann doch deutlich in der Stichwahl. Amtsinhaber Armin Schenk (CDU) bleibt damit OB von Bitterfeld-Wolfen.