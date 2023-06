Küstenwache: U-Boot durch Implosion zerstört - Insassen sind tot

Betreiberfirma lobt Forschergeist der fünf Verstorbenen

An Bord befanden sich der Vorstandschef der Betreiberfirma, Stockton Rush, der britische Unternehmer und Abenteurer Hamish Harding, der pakistanische Geschäftsmann Shahzada Dawood und dessen Sohn Suleman sowie der französische "Titanic"-Experte Paul-Henry Nargeolet.

Die fünf Männer seien "echte Forschungsreisende" gewesen, mit "speziellem Abenteuergeist und einer tiefen Leidenschaft für die Erforschung und den Schutz der Meere der Welt", teilte OceanGate Expeditions mit. Man trauere und sei mit den Herzen bei den Angehörigen, hieß es weiter. Auch für die Mitarbeiter sei es eine "extrem traurige Zeit".

Suchtrupps werden nun abgezogen

Im Einsatzgebiet rund 700 Kilometer südlich der kanadischen Insel Neufundland hatten Trupps aus den USA und Kanada eine großangelegte Suche sowohl an der Wasseroberfläche als auch in der Tiefe des Ozeans gestartet. Dabei waren Schiffe, Flugzeuge, ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge, Tauchroboter und andere Gerätschaften im Einsatz. Kurzzeitig war Hoffnung aufgekommen, nachdem Laute und Klopfgeräusche registriert worden waren. Doch am Donnerstag entdeckte dann ein Unterwasserroboter Trümmer am Meeresboden.

Der Sprecher der Küstenwache, Mauger, erklärte nun, dass es wohl keinen Zusammenhang zwischen den Geräuschen und dem Standort auf dem Meeresboden gebe. Nach dem Tod der fünf Abenteurern in der "Titan" will die US-Küstenwache ihre Suche zurückfahren. "Wir werden im Laufe der nächsten 24 Stunden damit beginnen, Personal und Schiffe vom Unfallort abzuziehen", sagte Mauger. Die Operationen auf dem Meeresboden würden jedoch bis auf Weiteres fortgesetzt. Im Moment konzentriere man sich darauf, den Ort zu dokumentieren.

Mit Informationen von AP, dpa und AFP.