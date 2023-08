Ukraine-Ticker: Russe wegen Spionage für die USA festgenommen

10.15 Uhr: Strafbefehl - Kommunalpolitiker soll ukrainische Autos beschmiert haben

Das Amtsgericht Baden-Baden hat Strafbefehl gegen ein Mitglied des Gemeinderats der Stadt wegen mit Hakenkreuzen beschmierten ukrainischen Autos erlassen. Der Mann wurde wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung in zwei Fällen zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen verurteilt, wie die Staatsanwaltschaft Baden-Baden am Montag mitteilte.

Er soll im Januar und im März insgesamt zwei Fahrzeuge mit ukrainischen Kennzeichen mit einem Faserstift großformatig mit dem Text "Fuck UA" sowie einem Hakenkreuz beschmiert haben. Beide Autos standen in einer öffentlichen Tiefgarage in der Stadt. Eine Betroffene stellte daraufhin einen Strafantrag. Welcher Partei das Gemeinderatsmitglied angehört, war zunächst nicht bekannt.

09.58 Uhr: Ukraine meldet Rückeroberung des Ortes Robotyne an der Südfront

Ukrainische Streitkräfte haben ukrainischen Angaben zufolge den Ort Robotyne an der südlichen Frontlinie von den russischen Truppen zurückerobert. "Robotyne ist befreit worden", sagte die Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag. "Unsere Streitkräfte rücken südöstlich von Robotyne und südlich von Mala Tokmatschka vor." Beide Orte befinden sich in der Region Saporischschja. Russland hatte diese und drei weitere ukrainische Regionen im September 2022 für annektiert erklärt.

Die Ukraine hatte Anfang Juni eine groß angelegte Gegenoffensive gestartet, um die von Russland besetzten Gebiete zurückzuerobern. Beim Vorrücken gegen die russischen Einheiten stoßen die ukrainischen Kräfte auf weite Gebiete, in denen Panzerfallen und Minen deponiert wurden.

09.02 Uhr: Studie: Russische Wirtschaftsnetzwerke machen Deutschland erpressbar

Eine neue Studie des Center for the Study of Democracy (CSD) im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung zeigt auf, welche Verflechtungen zwischen der deutschen und russischen Wirtschaft trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine noch immer bestehen. Die russische Wirtschaft hat nach Erkenntnissen der Autoren strategisch informelle Netzwerke aufgebaut, um Einfluss auf die deutsche Wirtschaft zu nehmen und Sanktionen zu umgehen - besonders im Energiesektor sowie der chemischen Industrie und der Lebensmittel- und Baustoffindustrie.

Der Kreml habe außerdem über die letzten Jahrzehnte tiefgreifende informelle wirtschaftliche Netzwerke in Deutschland geknüpft. Nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 haben diese dazu beigetragen, dass Russland die wirtschaftlichen Beziehungen weiter ausbauen oder zumindest aufrechterhalten konnte. Karl-Heinz Paqué, Vorstandsvorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung, äußert seine Besorgnis:

"Die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Deutschland und Russland sind selbst im zweiten Jahr des russischen Angriffskriegs noch zu intransparent. Der Kreml nutzt wirtschaftliche Hebel, um politischen Einfluss auf andere Länder auszuüben. Deutschland hat diese Realität zu lange ignoriert und sich in bestimmten Wirtschaftsbereichen erpressbar gemacht."

08.35 Uhr: Agenturen: Russe wegen Weitergabe von Ukraine-Informationen an USA festgenommen

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben einen ehemaligen russischen Mitarbeiter des US-Konsulats in Wladiwostok wegen der Weitergabe von Informationen zum Ukraine-Konflikt an US-Diplomaten festgenommen. Er habe die "illegalen Aktivitäten von Robert Robertowitsch Schonow unterbunden", erklärte der FSB am Montag. Ihm werde vorgeworfen, ein Informant für die US-Botschaft in Moskau zu sein.