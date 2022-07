Ukraine-Ticker: Nord-Stream-1-Turbine nach Deutschland geliefert

07.47 Uhr: Nord-Stream-1-Turbine nach Deutschland geliefert

Die für den Betrieb der Gaspipeline Nord Stream 1 wichtige Turbine ist einem russischen Zeitungsbericht zufolge repariert und von Kanada nach Deutschland geliefert worden. Sie sei am Sonntag per Flugzeug nach Deutschland gebracht worden, berichtet die russische Zeitung "Kommersant" unter Berufung auf mit den Vorgängen vertraute Personen. Sollte es keine Probleme mit der Logistik oder dem Zoll geben, werde es weitere fünf bis sieben Tage dauern, bis die Turbine in Russland ankomme.

06.42 Uhr: Greenpeace untersucht Gebiet um Tschernobyl auf Radioaktivität

Im Auftrag von Greenpeace untersucht ein internationales Team von fünf Atom-Experten eine verlassene russische Stellung unweit der Akw-Ruine Tschernobyl auf radioaktive Strahlung hin. Die Schützengräben und Unterstände waren von russische Soldaten Ende Februar während des Angriffs auf die Ukraine nahe und inmitten der stark verstrahlten Zone des "roten Waldes" westlich des havarierten Akw ausgehoben worden. Ungefähr 600 Soldaten waren dort im Einsatz. Die Umweltaktivisten wollen herausfinden, welche Folgen die russische Invasion für kontaminierte Gegenden hat.

06.13 Uhr: Russische TV-Journalistin Owsjannikowa erneut festgenommen

Die durch eine Protestaktion im russischen Fernsehen bekannt gewordene TV-Journalistin Marina Owsjannikowa ist nach einer erneuten Kritik an Russlands Angriffskrieg vorübergehend festgenommen worden. "Ich wollte mit den Hunden spazieren und bin gerade aus dem Tor getreten, als mich Uniformierte ansprachen", schrieb sie bei Telegram. Drei Stunden später sei sie wieder freigelassen worden. Ihre kurze Verhaftung folgte auf ein Foto in den Sozialen Medien vom 15. Juli, auf dem sie mit einem Plakat zu sehen ist, das den russischen Präsidenten Wladimir Putin als Mörder und seine Soldaten als Faschisten bezeichnet.

05.01 Uhr: Bundeswehrgeneral warnt vor Unterschätzen der russischen Armee

Der oberste Heeresgeneral Alfons Mais hat einem Zeitungsbericht zufolge vor einer Fehleinschätzung der russischen Streitkräfte gewarnt. "Das ist ein Zermürbungs- und Abnutzungskrieg, der die Frage aufwerfen wird, wie lange die Ukraine das durchhalten kann. Da rede ich nicht nur über Material, sondern auch über das Personal", saget der Generalleutnant dem "Handelsblatt". Die Phase eins - der Angriff auf Kiew - sei "zum Desaster geworden". Trotzdem dürfe man Russland nicht unterschätzen. "Armeen, die nah an der Niederlage entlanggesegelt sind, lernen am schnellsten."

01.01 Uhr: Selenskyj kritisiert Kanada wegen Rückgabe von Nord Stream 1

In einem Telefonat mit dem kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau kritisierte der ukrainische Präsident Selenskyj erneut eine Ausnahme von den Sanktionen gegen Moskau: Kanada gibt eine dort gewartete Siemens Gas-Turbine über Deutschland an Russland zurück, die für die Gasleitung Nord Stream 1 durch die Ostsee benötigt wird. Er habe "betont, dass die Ukrainer die Entscheidung Kanadas bezüglich der Nord-Stream-Turbine niemals akzeptieren werden", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Die Übergabe an Deutschland verstoße gegen die Sanktionen gegen Russland und ermutige zu weiteren Verstößen.