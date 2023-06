Ukraine-Ticker: Russland meldet Angriff auf Krim-Brücke

11.39 Uhr: Russland weist angebliche Anschlagspläne auf AKW zurück

Die russische Regierung weist ukrainische Vorwürfe zurück, sie plane einen terroristischen Angriff auf das Atomkraftwerk Saporischschja. Dies sei eine weitere Lüge, sagt Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, der Geheimdienst habe Informationen erhalten, wonach Russland einen Anschlag erwäge, durch den Radioaktivität freigesetzt werden sollte.

11.35 Uhr: Russland - Ukraines Gegenoffensive verlangsamt sich

Die ukrainischen Streitkräfte lassen nach Angaben Russlands in ihrer Gegenoffensive nach und organisieren sich an der Frontlinie neu. Es bestehe aber nach wie vor das Potenzial, die Offensive fortzusetzen, sagt Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Moskau. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Mittwoch eingeräumt, die Gegenoffensive verlaufe "langsamer als erhofft".

11.30 Uhr: Bartsch fordert von Scholz europäische Friedensinitiative

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat von Kanzler Olaf Scholz (SPD) verlangt, beim EU-Gipfel kommende Woche in Brüssel eine Friedensinitiative für die Ukraine zu präsentieren. "Legen Sie beim EU-Gipfel eine europäisch abgestimmte Friedensinitiative vor", forderte Bartsch in seiner Antwort auf eine Regierungserklärung von Scholz im Bundestag. Der Aggressor sei Präsident Wladimir Putin, betonte der Linken-Politiker. Aber mit dem Ansatz, bis zum Abzug des letzten Russen aus der Ukraine keine Verhandlungen zu führen, drohe eine jahrelange Verlängerung des Krieges mit Zehntausenden Opfern und unkalkulierbaren Risiken.

11.04 Uhr: Russland - Schweden könnte Nord-Stream-Erkenntnisse geheim halten

Die schwedische Justiz behält es sich nach russischen Angaben vor, Informationen zur Aufklärung der Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines geheim zu halten. Über entsprechende Erwägungen berichtete die amtliche russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf die schwedische Generalstaatsanwaltschaft. Sollten die Ermittlungen zu den Sabotage-Akten eingestellt und daraus keine endgültigen Schlüsse gezogen werden können, würden die Unterlagen nicht öffentlich gemacht, berichtete RIA weiter. Russland hat wiederholt Einsicht in die Ermittlungen Schwedens, Dänemarks und Deutschlands gefordert. In Deutschland ist die Karlsruher Generalbundesanwaltschaft federführend.

09.30 Uhr: Russland könnte Gas-Durchleitung nach Europa beenden

Laut dem ukrainischen Energieminister könnte Russland im kommenden Jahr einen der letzten Versorgungswege für russisches Erdgas nach Europa kappen. Im kommenden Jahr läuft der Fünf-Jahres-Vertrag der Ukraine mit dem russischen Versorger Gazprom für die Durchleitung aus.

09.25 Uhr: Deutschland fordert grünes Licht für Nato-Beitritt Schwedens

Bundeskanzler Scholz fordert den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan auf, den Weg für einen Nato-Beitritt Schwedens freizumachen - "so wie wir es vergangenes Jahr in Madrid alle gemeinsam beschlossen haben". Er sei der festen Überzeugung, dass beim Nato-Gipfel neben Finnland auch Schweden als neuer Verbündeter mit Tisch sitzen sollte.

09.20 Uhr: Scholz - "Stehen fest an der Seite der Ukraine"

Bundeskanzler Olaf Scholz sagt der Ukraine erneut zeitlich uneingeschränkte Hilfen im Kampf gegen den russischen Angriff zu. Deutschland werde die Ukraine unterstützen, "so lange wie nötig", erklärt Scholz in einer Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag. "Wir stehen fest an der Seite der Ukraine." Zugleich sei die Bundesregierung entschlossen, Deutschland und Europa zu verteidigen. "Wir tun alles, was notwendig ist, um die Sicherheit unseres Landes gegen jede Bedrohung zu schützen", betont der Kanzler.

09.12 Uhr: Gouverneur von Cherson - Mehrere beschädigte Brücken

Bei der Krimbrücke, die nach russischen Angaben in der Nacht von der Ukraine angegriffen wurde, soll es sich um die Tschongar-Brücke handeln. Diese verbindet die von Moskau annektierte Halbinsel mit der südlichen Region Chersons. Wie der russische Gouverneur der Krim, Sergej Aksjonow, mitteilte, habe es keine Opfer gegeben, die Schäden würden derzeit begutachtet. Er rief die Bevölkerung zur Ruhe auf.

Der russische Gouverneur in Cherson sprach hingegen von mehreren beschädigten Brücken. Die Kiewer Streitkräfte hätten "zivile Infrastrukturen bombardiert: Brücken an der Verwaltungsgrenze zwischen der Region Cherson und der Krim in der Nähe von Tschongar", sagte Gouverneur Wladimir Saldo. Er veröffentlichte ein Foto einer Brücke, auf dem ein tiefer Krater auf einer Fahrbahn zu sehen ist. Die Brücke sei mit Raketen vom Typ Storm Shadow beschossen worden, teilte der Gouverneur weiter mit..

08.45 Uhr: IAEA-Chef Grossi zu Gesprächen in Russland erwartet

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, wird am Freitag zu einem Besuch in Russland erwartet. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Interfax. Grossi werde wahrscheinlich Gespräche über das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja führen, in dessen Nähe Anfang Juni der Kachowka-Staudamm zerstört worden war. Das Kraftwerk will nach Angaben der IAEA von Donnerstag wieder Wasser aus dem beschädigten Reservoir pumpen, um die Reaktoren zu kühlen.

07.40 Uhr: Problem mit ukrainischen Schülern - Meidinger kritisiert Länder

Der scheidende Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, hat Probleme bei der Schulintegration mancher ukrainischer Schüler beklagt und dafür auch unzureichende Anstrengungen der Länder als Ursache ausgemacht. Rund 200.000 ukrainische Kinder seien einigermaßen an Schulen untergekommen. Ihre Motivation beim Deutschunterricht sei aber "sehr unterschiedlich, je nachdem, ob man von einer baldigen Rückkehr ausgeht oder nicht", erklärte er in der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Und nach Ansicht des Verbandschefs gibt es zu wenig qualifizierte Lehrkräfte für die spezielle Aufgabe, Kriegsflüchtlingskinder zu integrieren.

06.50 Uhr: Russischer Statthalter - Ukraine greift Brücke zwischen Cherson und Krim an

Ukrainische Truppen haben nach Angaben der russischen Verwaltung des besetzten Teils der südukrainischen Oblast Cherson eine wichtige Brücke angegriffen, die das Festland mit der 2014 annektierten Halbinsel Krim verbindet. Die Brücke sei mit Raketen vom Typ Storm Shadow beschossen worden, teilt der von Russland eingesetzte Gouverneur, Wladimir Saldo, mit. Die Straße sei beschädigt worden, der Verkehr werde umgeleitet. Opfer habe es nicht gegeben. Die südukrainische Oblast Cherson liegt der Halbinsel Krim gegenüber und wird zum Teil von russischen Truppen kontrolliert.

06.00 Uhr: Unternehmen bekommen leichter Exportkreditgarantien für die Ukraine

Zur wirtschaftlichen Unterstützung der Ukraine werden deutsche Exportkreditgarantien für das Land nach einem Beschluss der Bundesregierung ab sofort unkomplizierter vergeben. Anstelle einer strikten Einzelfallprüfung solle der Bund künftig anhand genereller Regeln über die Garantien entscheiden, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. Auch Banksicherheiten seien bei vertretbarem Risiko nicht mehr nötig. Mit sogenannten Exportkreditgarantien sichert der Bund gegen eine Prämie Auslandsgeschäfte insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen ab, die er als besonders förderwürdig betrachtet.

05.40 Uhr: Gegenoffensive - Noch kein Durchbruch für Ukraine in Sicht

Die ukrainische Offensive zur Befreiung der von Russland besetzten Gebiete weiter. Trotz der von Präsident Selenskyj verkündeten Fortschritte ist bisher kein Durchbruch für Kiew in Sicht. Die russischen Verteidigungslinien an der 815 Kilometer langen Front gelten als massiv gesichert.

05.01 Uhr: Putin bekräftigt Ausbau von Russlands Nuklearstreitkräften

Russland zeigt keine Anzeichen, in dem Konflikt mit der Ukraine zurückzustecken. Im Gegenteil: Rund 16 Monate nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine bekräftigte Präsident Wladimir Putin die geplante Stärkung der eigenen Nuklearstreitkräfte. Bei einer Veranstaltung mit Absolventen von Universitäten der Streitkräfte stellte Putin laut der Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch einmal mehr die baldige Indienststellung der neuen, mit Atomsprengköpfen bestückbaren Interkontinentalrakete vom Typ Sarmat in Aussicht. Ursprünglich war das allerdings schon für 2022 geplant gewesen.