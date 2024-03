Nato-Großübung: Wie der Ukraine-Krieg das Training verändert

Allied Spirit 24 ist eine der größten Nato-Übungen auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes im oberpfälzer Hohenfels (Landkreis Neumarkt). Knapp 6.000 Soldaten nehmen daran teil. Den größten Teil stellen circa 3.500 deutsche Soldaten und Soldatinnen der 1. Panzerdivision der Panzergrenadierbrigade 41 aus Neubrandenburg. Sie üben hier anhand verschiedener Szenarien angreifende Truppen zu schwächen und Drohnenangriffe abzuwehren. Denn gerade diese haben seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine eine neue Brisanz bekommen.

Von Veteranen lernen

Das Training muss sich aufgrund der Weltlage anpassen, erklärt auch US-Kommandeur Steven Carpenter. Die Amerikaner und die Deutschen bilden in Deutschland nicht nur ukrainische Streitkräfte aus. Es sei auch wichtig von den Kriegsveteranen zu lernen, wie sich die Kriegsführung in Zukunft verändert und dies in die Übungen einzubauen, so Carpenter.

Übung für multinationales Feldlazarett

Ein weiterer wichtiger Teil der Übung ist demnach auch die Zusammenarbeit im Feldlazarett mit mehreren Nationen. Die Sprache der Nato-Bündnispartner ist Englisch. Darum müssen auch hier die medizinischen Fachbegriffe geübt werden. Von Erster Hilfe bis chirurgische Eingriffe: die Sanitäter-Einsätze richten sich danach, wie viele Soldaten bei den simulierten Gefechten während der Übung verletzt werden.