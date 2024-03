Taurus-Debatte: Ab wann wäre es eine "Kriegsbeteiligung"?

Bloß keine "Linie überschreiten", Deutschland dürfe nicht "in den Krieg hineingezogen werden" - das betont Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Taurus-Debatte immer wieder. Er beruft sich dabei auch auf seine Richtlinienkompetenz als Regierungschef.

Laut dem ARD-Deutschlandtrend gibt eine Mehrheit der Bevölkerung Scholz in dieser Frage recht, bei FDP und Grünen wiederum hadern einige mit der Entscheidung. So kommen nicht nur aus der Opposition harsche Vorwürfe. Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) wirft dem Kanzler vor, er spiele mit den "Kriegsängsten der Bevölkerung". Aber auch Anton Hofreiter von den Grünen stellt fest, wenn Scholz behaupte, Taurus-Lieferungen machten Deutschland zur Kriegspartei, dann sei das "faktisch und rechtlich falsch".

Was verbirgt sich hinter "Taurus"?

Der Name "Taurus" setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben von "Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System". Das System dieses Marschflugkörpers wurde in den 1990er Jahren von Deutschland und Schweden gemeinsam entwickelt und wird von einer Tochter des europäischen Rüstungsherstellers MBDA gebaut - im bayerischen Schrobenhausen.

Es handelt sich um eine unbemannte Rakete, rund fünf Meter lang und einen Meter breit. Sie wird aus einem Flugzeug abgeworfen und steuert - das ist eine Besonderheit - ihr Ziel selbstständig an, muss also nach dem Abwurf nicht mehr gelenkt werden. Außerdem kann Taurus besonders tief fliegen, in einer Höhe von weniger als 50 Metern. Feindliches Radar kann den Flugkörper deshalb nicht so leicht ausmachen.

500 Kilometer Reichweite - bis ins russische Landesinnere

Was in der Debatte oft als erstes genannt wird, ist die große Reichweite des Taurus. Laut Bundeswehr liegt sie bei bis zu 500 Kilometern. Zum Vergleich: Das britisch-französische Gegenstück "Storm Shadow" (auch "SCALP" genannt) schafft nur etwa die Hälfte, also rund 250 Kilometer.

Damit ist klar: Mit dem Taurus könnten ukrainische Soldaten Ziele tief im russischen Landesinneren treffen. Sollte es wirklich so weit kommen: Wäre Deutschland - als Lieferant der Waffe - dann schon "Kriegspartei"?

Völkerrechtler: Reichweite von Taurus unerheblich

Matthias Herdegen, Professor für Völkerrecht an der Universität Bonn, hat dazu eine klare Meinung. Nach seinen Worten spielt die Reichweite von Taurus völkerrechtlich überhaupt keine Rolle. Auf BR24-Anfrage erklärt er, Deutschland dürfe der Ukraine Waffen "zur Unterstützung der zulässigen Selbstverteidigung" liefern, und diese Selbstverteidigung sei "nicht auf das ukrainische Staatsgebiet beschränkt".

Nach Herdegens Worten ist es zudem "eine rein politische Entscheidung, ob wir Waffen nur für einen beschränkten Einsatzradius liefern und ob wir der Ukraine mit einer solchen Beschränkung vertrauen wollen".

Kriegsbeteiligung "im Grunde nur durch zwei Szenarien"

Aus Sicht von Christoph Schwarz, der am "Austrian Institute for European and Security Policy" (AIES) forscht, gibt es nur zwei Fälle, die Deutschland zur Kriegspartei machen würden. Erstens: Deutsche Soldatinnen und Soldaten führen "aktive und unmittelbare Kampfhandlungen" aus. Zweitens: Russland greift einen EU- oder Nato-Mitgliedsstaat an - und provoziert damit den Bündnisfall. In diesem Fall müsste auch Deutschland militärischen Beistand leisten.