Putin-Gegner Nawalny soll am Freitag in Moskau bestattet werden

Der im Straflager ums Leben gekommene Kremlkritiker Alexej Nawalny soll nach Angaben seines Teams an diesem Freitag in Moskau beerdigt werden. Am 1. März solle es zuerst eine Trauerfeier in einer Kirche im südöstlichen Bezirk Marjino geben und anschließend die Beisetzung des Leichnams auf dem Borissowskoje-Friedhof, schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch auf der Plattform X.

Zuvor hatten Nawalnys Unterstützer tagelang nach einem Ort für die Trauerfeier gesucht und beklagt, dass sie dabei von den russischen Behörden behindert wurden.

Nawalnys Mutter lehnte Ultimatum der Behörden ab

In der vergangenen Woche hatten die Behörden der Mutter von Alexej Nawalny ein Ultimatum gestellt: Sie habe drei Stunden Zeit, um einer geheimen Beerdigung ohne öffentliche Verabschiedung zuzustimmen – andernfalls werde ihr Sohn in der Strafkolonie begraben.

Ljudmila Nawalnaja habe allerdings auf der Einhaltung des Gesetzes bestanden, nach dem die Ermittler verpflichtet seien, die Leiche innerhalb von zwei Tagen nach Feststellung der Todesursache zu übergeben – das wäre der Samstag gewesen. Zugleich erklärte Nawalnys Team, einen Ort für die Trauerfeier organisieren zu wollen. Das fiel in den vergangenen Tagen erwartungsgemäß schwer: Kurz vor der Präsidentenwahl am 17. März sind dem Kreml jegliche größeren kritischen Veranstaltungen ein Dorn im Auge. Hunderte Menschen wurden zuletzt schon bei der Niederlegung von Blumen für Nawalny festgenommen.

Putins gefährlichster Gegner

Der Jurist Nawalny, der um die Jahrtausendwende erstmals als Kritiker der russischen Vetternwirtschaft auffiel, hatte sich zur größten politischen Bedrohung für Präsident Putin entwickelt – auch noch nach einem Giftanschlag auf Nawalny 2020 und seiner Verbannung in eine der härtesten Strafanstalten Russlands 2021.

Mitte Februar war er dort zu Tode gekommen, was weltweit Empörung auslöste. Viele westliche Staats- und Regierungschefs machen den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich für Nawalnys Tod verantwortlich.

Mit Informationen von AFP, dpa und Reuters