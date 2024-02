Nawalnys Mutter klagt auf Herausgabe ihres toten Sohnes

Unmittelbar nach Bekanntgabe der Nachricht vom Tod des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny machte sich seine Mutter auf den Weg: Sie reiste nach Charp am Polarkreis, wo ihr Sohn in der Strafkolonie IK-3 inhaftiert war. Ihr Ziel: Den Leichnam ihres Sohnes sehen und beerdigen. Doch Ljudmila Nawalnaja darf es nicht. Nach Angaben von Nawalnys Mitarbeitern wird sie hingehalten: Die Behörden hätten erklärt, die Untersuchungen des Leichnams würden noch zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Gericht will sich Anfang März mit Klage befassen

Am Dienstag bat Nawalnaja in einem Video Russlands Präsidenten Wladimir Putin persönlich darum, ihren Sohn schnellstmöglich zu sehen und beerdigen zu können. Dem Aufruf schloss sich auch Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja an. Sie forderte die Behörden auf, ihrem verstorbenen Mann ein "würdiges Begräbnis" zu ermöglichen. Bislang gab es darauf noch keine Reaktion aus dem Kreml.

Nun will die Mutter von Alexej Nawalny mit einer Klage die Herausgabe des Leichnams erreichen. Doch das zuständige Gericht in der sibirischen Stadt Salechard teilte mit, man werde sich mit dem Fall in rund anderthalb Wochen beschäftigten. Die Verhandlung sei für den 4. März angesetzt worden, teilte Nawalnys Organisation mit. Die Anhörung wird laut staatlicher russischer Nachrichtenagentur Tass hinter verschlossenen Türen stattfinden.

Nawalnys Team wirft Behörden Vertuschung vor

Nach Angaben der russischen Strafvollzugsbehörden war Nawalny am vergangenen Freitag nach einem Hofgang im Straflager nördlich des Polarkreises zusammengebrochen. Wiederbelebungsversuche der Strafvollzugsbeamten seien vergebens gewesen, heißt es. Nawalny war zum Zeitpunkt des Todes erst 47 Jahre alt, aber durch einen Giftanschlag im Jahr 2020 und wiederholte Einzelhaft im Lager geschwächt.

Sein Team wirft dem russischen Machtapparat Mord vor und sieht in der Blockadehaltung einen Vertuschungsversuch. In Russland haben bereits mehr als 70.000 Menschen einen Aufruf zur Herausgabe des Leichnams an die Angehörigen unterzeichnet.

USA kündigen weitere Sanktionen gegen Russland an

Auch die Europäische Union forderte, der Leichnam Nawalnys solle unverzüglich seiner Familie übergeben werden. Das teilte der diplomatische Dienst der EU mit. Außerdem müsse es eine unabhängige, internationale Untersuchung von Nawalnys Tod geben. Man habe den russischen Vertreter bei der Europäischen Union vorgeladen und die Empörung der EU übermittelt.

Die ist auch in den USA groß: "Welche Geschichte die russische Regierung der Welt auch immer erzählen will, es ist klar, dass Präsident Putin und seine Regierung für den Tod von Herrn Nawalny verantwortlich sind", sagte der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby. Die US-Botschaft in Moskau habe sich um weitere Informationen bemüht, aber es sei schwierig, "einen Punkt zu erreichen, an dem man sich darauf verlassen kann, was die Russen über seinen Tod sagen würden".

Bundestag befasst sich mit Nawalnys Tod

Die USA wollen daher in Kürze ein umfangreiches Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg bringen – wegen des Todes des Oppositionsführers und wegen des zweijährigen Ukraine-Krieges. Am Freitag sollen die geplanten Strafmaßnahmen laut Kirby verkündet werden. Die USA drängten Russland zu "vollständiger Transparenz" darüber, wie Nawalny in der Strafkolonie starb, sagte Kirby.

Über den Fall und mögliche Konsequenzen berät am Mittwochnachmittag außerdem der Bundestag in Berlin. Auf Antrag der Ampel-Fraktionen wurde eine Aktuelle Stunde angesetzt, in der es um den Tod des 47-jährigen Oppositionellen und um die Lage in Russland unter Putin gehen soll.

