Diese Frauen haben die Sicherheitskonferenz geprägt

Vorbei scheint die Zeit, in der die großen Namen der deutschen und internationalen Sicherheitspolitik männlich sind. US-Vizepräsidentin Kamala Harris, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Nancy Pelosi, ehemalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses und eine der promintesten Figuren der Demokratischen Partei, sowie Außenministerin Annalena Baerbock sind nur einige der Frauen, die in diesem Jahr zu Gast in München waren.

Die folgenden fünf gehören zu den Frauen, die die Sicherheitskonferenz 2024 wohl besonders geprägt haben.

Julija Nawalnaja – Die Bewegende

Es ist der Moment, der wahrscheinlich am stärksten in Erinnerung bleiben wird von den drei Tagen: Julija Nawalnaja, die Frau von Alexej Nawalny, betritt die Hauptbühne im Bayerischen Hof zu Standing Ovations, ihre Augen glänzen feucht. Keine zwei Stunden ist es her, dass die russische Gefängnisleitung bekannt gab, ihr Mann Alexej Nawalny sei tot, gestorben in einem sibirischen Straflager.

"Sie haben ja sicher diese entsetzliche Nachricht erhalten", setzt sie an. "Ich habe überlegt: Soll ich wirklich jetzt zu Ihnen sprechen? Oder soll ich zu meinen Kindern zurückfliegen? Und dann habe ich mich gefragt: Was hätte Alexej getan? An meiner Stelle? Und ich bin mir absolut sicher, er wäre hier geblieben. Er hätte zu Ihnen von diesem Platz ausgesprochen."

Julija Nawalnaja hält eine emotionale, kämpferische Rede, die keine fünf Minuten dauert und trotzdem weit über die Bubble der Konferenz hinausstrahlt. Medien weltweit berichten und noch zwei Tage später steht der Mitschnitt in den YouTube-Trends.

Eigentlich kam sie für Hintergrundgespräche nach München, ein Auftritt auf der Bühne war nicht geplant. Doch nachdem nur wenige Minuten vor dem Start der Konferenz Nawalnys Tod bekannt geworden war (über das Timing und welche Botschaft Wladimir Putin damit an den Westen senden wollte, wird seitdem wild spekuliert), änderte die Sicherheitskonferenz kurzfristig das dicht getaktete Programm für Julija Nawalnaja.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Nawalnys Team dessen Tod noch nicht bestätigt – die Gewissheit kam erst später. Falls ihr Mann tatsächlich tot sei, wolle sie, dass Putin und alle, die für ihn arbeiten und seine Freunde wissen: "Sie werden bestraft werden für das, was sie unserem Land angetan haben, was sie meiner Familie angetan haben, was sie meinem Mann angetan haben. Sie werden zur Verantwortung gezogen werden und dieser Tag wird bald kommen."