Nawalny: Bundesregierung bestellt russischen Botschafter ein

Nach dem Tod des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat die Bundesregierung den russischen Botschafter einbestellt. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, "die politisch motivierten Verfahren" gegen Nawalny und andere Oppositionelle und "die unmenschlichen Haftbedingungen" zeigten, "wie brutal die russische Justiz gegen Andersdenkende vorgeht". Es sei zudem "erschütternd, dass in Russland Menschen bei der Niederlegung von Blumen" zum Gedenken an den getöteten Nawalny festgenommen würden.

Zum Artikel: "Erste Hinweise auf Verbleib von Nawalnys Leichnam"

Bundesregierung: Todesumstände müssen aufgeklärt werden

Die Bundesregierung forderte Russland auf, die Umstände von Nawalnys Tod vollständig aufzuklären und auch den Leichnam an die Familie freizugeben, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte. Zudem müsse ein straffreies Gedenken das Mindeste sein. Putin lasse jeden Respekt vor menschlichem Leben vermissen. Die Haft Nawalnys habe auf scheinheilig politisch motivierten Urteilen beruht. Es müsse jetzt eine unabhängige Untersuchung zur Todesursache geben.

Zuvor war bekannt geworden, dass Deutschland und andere EU-Staaten nach dem Tod Nawalnys weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen wollen. Genutzt werden solle dazu ein spezielles EU-Sanktionsinstrument zur Bestrafung von schweren Menschenrechtsverstößen, erklärte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zum Auftakt eines EU-Außenministertreffens in Brüssel.

Kreml - Untersuchungen zu Todesursache laufen noch

Nach Behördengaben war Nawalny am Freitag in einem Straflager mit dem inoffiziellen Namen "Polarwolf" gestorben. Demnach sei der körperlich geschwächte Nawalny nach vielen Tagen in immer wieder angeordneter Einzelhaft bei einem Hofgang in dem Lager nördlich des Polarkreises bei eisigen Temperaturen zusammengebrochen. Wiederbelebungsversuche seien nach Angaben des Strafvollzugs erfolglos geblieben.

Die Untersuchung der Umstände des Todes von Nawalny laufe nach Kremlangaben noch immer. "Bisher wurden die Ergebnisse dieser Untersuchung nicht veröffentlicht und sind entsprechend auch nicht bekannt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Unklarheit über Verbleib der Leiche

Nawalnys Team wirft dem Kreml wie bei dem Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok 2020 Lügen und Hinhaltetaktik vor, um die Hintergründe des Schicksals des Gegners von Kremlchef Wladimir Putin zu verschleiern. Angehörige und Nawalnys Mitarbeiter fordern die Herausgabe des Leichnams.

Was mit der Leiche passiere, liege nicht in der Kompetenz des Kreml, behauptete dagegen Peskow. "Nein, das ist keine Frage, die uns betrifft. Wir befassen uns nicht mit dieser Angelegenheit. Das gehört nicht zu den Aufgaben der Präsidentenadministration." Die Kompetenzen des Kreml gelten als unbeschränkt. Es gibt bisher keine offiziellen Angaben dazu, wo Nawalnys Leiche aufbewahrt wird.

Peskow weist "dreiste" Vorwürfe gegen Putin zurück

Peskow wies Schuldzuweisungen des Westens gegen Präsident Putin zurück. Es handele sich um "offen dreiste Äußerungen", die absolut unpassend seien für staatliche Vertreter. Auch russische Menschenrechtler hatten Putin Mord vorgeworfen.

Peskow äußerte sich laut Interfax nicht zur Frage, wie Putin auf den Tod seines wichtigsten Gegners reagiert habe. Bisher hat sich Putin auch nicht öffentlich dazu geäußert.

Laut Medienberichten gab es am Wochenende in Moskau ein Konzert, bei dem Putins Anhänger den Tod Nawalnys mit einem Konzert feierten. Ein Video der grölenden Menge rief in Russland breites Entsetzen hervor.