Spontane Demonstration in München zum Gedenken Nawalnys

Nach dem mutmaßlichen Tod von Alexej Nawalny in russischer Haft haben am Abend in München bis zu 800 Menschen spontan an einer Demonstration teilgenommen und des Kreml-Kritikers gedacht. Diese Zahl nannte eine Polizeisprecherin dem BR auf Anfrage.

Menschen legen Blumen nieder

Die Menschen auf dem Europaplatz in der Nähe des russischen Generalkonsulats und des Friedensengels trugen Schilder mit der Aufschrift "Freiheit" oder "Putin tötet". Einige legten Blumen nieder oder zündeten Kerzen an. Die Versammlung unter dem Motto "Putin is a Killer" ("Putin ist ein Mörder") verlief nach Polizeiangaben störungsfrei.

Todes-Nachricht überschattete Sicherheitskonferenz

Die Nachricht von Nawalnys angeblichem Tod war nur wenige Minuten vor der offiziellen Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz bekannt geworden - und prägte den Auftakt der dreitägigen Tagung. Sowohl der Chef der Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, als auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris gingen in ihren Redebeiträgen darauf ein.

Auch Nawalnys Frau Juija sprach auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie rief die Welt in einer emotionalen Rede zum Kampf gegen die russische Regierung auf.