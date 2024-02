Leichnam Nawalnys wurde an seine Mutter übergeben

Am Freitag hatte Jarmysch mitgeteilt, Ermittler hätten von der Mutter verlangt, einer diskreten Beerdigung ihres Sohnes ohne öffentliche Anteilnahme zuzustimmen, ansonsten werde Nawalny in der Strafkolonie begraben.

Nawalnys Mutter durfte toten Sohn sehen, aber nicht beerdigen

Ljudmila Nawalnaja weigert sich laut Jarmysch allerdings, mit dem Ermittlungskomitee zu verhandeln, da dieses nicht befugt sei, zu entscheiden, wie und wo ihr Sohn beerdigt werden soll. Nawalnaja habe vielmehr auf Einhaltung des Gesetzes bestanden, nach dem die Ermittler verpflichtet seien, die Leiche innerhalb von zwei Tagen nach Feststellung der Todesursache, in diesem Fall also Samstag, zu übergeben.

Nawalnys Mutter bestehe darauf, dass die Behörden die Beerdigung und die Trauerfeier nach den Gepflogenheiten stattfinden lassen. Die Mutter des im russischen Straflager gestorbenen Kremlgegners hatte nach tagelangem Warten erst am Donnerstag Zugang zu seiner Leiche erhalten. Sie habe den Körper ihres Sohnes in der Leichenhalle zu sehen, aber nicht ausgehändigt bekommen, teilte Ljudmila Nawalnaja in einem Video mit.

Der 47-jährige war vergangene Woche plötzlich in seiner Strafkolonie in Sibirien gestorben. Forderungen auch aus dem Westen nach einer unabhängigen Untersuchung des Todes lehnt Russland als Einmischung in innere Angelegenheiten ab. Seine Mutter und sein Umfeld werfen dem Kreml Mord vor, was dieser vehement zurückweist.

