Ausgebrannter Frachter in sicherem Hafen angekommen

Aufatmen an der Nordsee: Der ausgebrannte Auto-Frachter "Fremantle Highway" ist an seinem Ziel angekommen. Er wurde in den Hafen von Eemshaven an der Grenze zu Deutschland gebracht, der mehr als 60 Kilometer vom vorherigen Standort des Frachters entfernt liegt. Das Schiff sei zwar intakt, das Feuer erloschen, sagte ein Sprecher der Wasserbehörde. Aber das Risiko bestehe weiterhin, dass Flammen wieder aufloderten.

Gefahr einer Ölpest gebannt

Der Frachter wurde von zwei Schleppern gezogen und von weiteren Booten und einem Flugzeug der Küstenwache begleitet, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtete. Auch deutsche Boote waren demnach dabei.

Damit ist die Gefahr einer Ölverseuchung für die Nordsee und das Wattenmeer gebannt. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) begrüßte die Entscheidung für Eemshaven.

Das Schiff soll nun zunächst entladen und Schadstoffe entsorgt werden. Die Berger vermuten, dass von den rund 3.800 Neuwagen an Bord, darunter knapp 500 E-Autos, nicht viel übrig ist.

Brennende E-Auto-Batterie führte vermutlich zu Unglück

Die "Fremantle Highway" war auf dem Weg von Bremerhaven nach Singapur, als Feuer ausbrach. Brandherd war vermutlich die Batterie eines E-Autos. Das ist aber noch nicht bestätigt. Bei der Evakuierung des Schiffes war ein Mann aus Indien gestorben. Die übrigen 22 Besatzungsmitglieder wurden gerettet.

Mit Informationen von dpa