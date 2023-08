Nach Schlachthof-Aus: Metzger suchen nach Notlösung

Längere Transportwege erhöhen Stress für Tiere

Gleiches gilt für die Landwirte, die ihre Schlachttiere bisher in den Aschaffenburger Schlachthof gebracht haben. Häuser arbeitet unter anderem mit Rinderhalter Sebastian Heeg zusammen, der in Laufach im Landkreis Aschaffenburg gut 80 Weiderinder hält.

Der Schlachthof in Aschaffenburg war für den Landwirt eine ideale Lösung. Mit einer Fahrzeit unter einer halben Stunde konnte Heeg die Tiere bisher selbst zum Schlachthof fahren. "Da kann ich darauf achten, dass alles passt", erzählt Heeg. Wenn die Rinder abgeholt werden, würden sie häufig mit fremden Tieren zusammengesteckt. Schon das sei ein Stressauslöser.

Hinzu kommt die Belastung bei längerer Fahrtzeit: "Umso weiter die Tiere gekarrt werden, umso schlechter", betont Heeg. Er muss seine Rinder im Herbst in die Schlachtung geben. Wohin, weiß er momentan nicht: "Eine Lösung haben wir noch nicht gefunden."

Für Landwirte und Metzger ist regionaler Schlachthof unverzichtbar

Langfristig sei die Wiederaufnahme eines regionalen Schlachthofs daher unverzichtbar, um eine tiergerechte und regionale Wertschöpfungskette aufrecht zu erhalten, betont Marco Häuser. "Wir möchten, dass es in Aschaffenburg sobald wie möglich wieder eine Schlachtung unter besten Voraussetzungen geben kann."

Aschaffenburger Metzger würden dafür auch in Krisenteams mitarbeiten und unter anderem den Schlachthof Aschaffenburg bei der Ausarbeitung eines funktionierenden Maßnahmenkonzepts unterstützen. Eine Verbannung des Problems sei keine Lösung, sondern führe nur zu größeren Schlachthöfen in weiterer Entfernung, sagt Häuser. Landwirt Heeg wünscht sich dafür auch mehr Akzeptanz für Schlachthöfe: "Viele wollen Fleisch essen, aber keiner will die Produktion vor der eigenen Haustür haben", kritisiert der Rinderhalter.

Die Politik möchte derweil die Weichen für einen neuen regionalen Schlachthof stellen. Auch bei der Sondersitzung des Aschaffenburger Stadtrats am vergangenen Freitag wurde deutlich, dass die Wiederaufnahme eines Schlachthofs im Raum Aschaffenburg unter tierschutzkonformen Bedingungen parteiübergreifend befürwortet wird.

Zwei Schlachthöfe am Untermain nach Vorwürfen geschlossen

Inzwischen wurden weitere Vorwürfe gegen einen zweiten Schlachtbetrieb am Untermain erhoben. In diesem Fall handelt es sich um einen kleineren Betrieb im Landkreis Miltenberg. Auch hier gibt es, wie im Aschaffenburger Fall, Videomaterial von versteckten Kameras der Tierschutzorganisation "Soko Tierschutz". Die Vorwürfe: Tiere sollen etwa in krankem oder nicht transportfähigem Zustand geschlachtet worden sein. Nachdem das zuständige Landratsamt die Aufnahmen erhalten hat, wurde auch dieser Betrieb geschlossen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der quälerischen Tiermisshandlung.