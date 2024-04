Nordamerika erlebt totale Sonnenfinsternis

Eine seltene, in Nordamerika zu beobachtende totale Sonnenfinsternis hat begonnen. Der Schatten des Mondes tauchte die Westküste Mexikos am Montag um 11.07 Uhr (Ortszeit, 20.07 Uhr MESZ) in totale Finsternis, um danach über die USA bis nach Kanada weiterzuwandern.

Das Gebiet, von dem aus die vollständige Verdunkelung der Sonne zu sehen ist, ist rund 185 Kilometer breit, in ihm befinden sich unter anderem die US-Großstädte Dallas, Indianapolis und Buffalo.

Die Sonnenfinsternis war zuerst im mexikanischen Badeort Mazatlán gut zu beobachten. Tausende Menschen versammelten sich entlang der Küstenpromenade und machten es sich in Liegestühlen mit sonnensicheren Brillen bequem, während ein Orchester "Star Wars"-Musik spielte. Die Menge brach in Jubel und Applaus aus, als die Sonnenfinsternis ihren Höhepunkt erreichte. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador sprach von einem "sehr schönen, unvergesslichen Tag".

Hotels wegen Himmelsspektakel seit Monaten ausgebucht

In den USA gab es zuletzt im Jahr 2017 die Möglichkeit, eine Sonnenfinsternis zu beobachten - allerdings von einem kleineren Gebiet aus als diesmal. Rund 32 Millionen Menschen leben an Orten, von denen aus die Verdunkelung am Montag zu sehen ist. Im betroffenen Gebiet sind Hotelzimmer größtenteils seit Monaten ausgebucht. Vielerorts waren Partys zum gemeinsamen Beobachten geplant, bei denen auch kostenlos spezielle Brillen zum Schutz der Augen verteilt wurden.

Meteorologen sagten allerdings verbreitet Wolken vorher, die den Schaulustigen den Spaß verderben könnten. Das beste Wetter wurde gegen Ende der Sonnenfinsternis im Osten des Kontinents erwartet, sodass Menschen in den US-Staaten Vermont und Maine sowie in den kanadischen Provinzen New Brunswick und Newfoundland voll auf ihre Kosten kommen könnten.

Wer sich nicht im Streifen der totalen Sonnenfinsternis befindet, kommt zumindest in den Genuss einer teilweisen: Sie ist in fast ganz Nordamerika zu sehen - sofern es das Wetter zulässt.

Termin für totale Sonnenfinsternis in Deutschland: 2081

Bei einer totalen Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond direkt vor die Sonne und verdeckt sie vollständig. Im daraus resultierenden Zwielicht, das am Montag bis zu vier Minuten und 28 Sekunden dauert, ist nur die äußere Atmosphäre oder Korona der Sonne sichtbar. Bis zur nächsten totalen Sonnenfinsternis dieses Ausmaßes in den USA dauert es 21 Jahre.

In Deutschland war zuletzt im August 1999 eine totale Sonnenfinsternis beobachtbar, die nächste findet im September 2081 statt.