NASA sucht Freiwillige für Mars-Simulation

Die Geophysikerin Christiane Heinicke hat bereits ab Sommer 2015 für ein Jahr in einer Station gelebt, in der marsähnliche Bedingungen simuliert wurden. Im Interview mit dem BR nennt sie als eine der größten Herausforderungen die Isolation - einerseits von Familie und Freunden, aber auch von Helfern, die vor Ort technische Unterstützung leisten können. Dazu kam die Isolation von der Umwelt. Ausflüge in die Umgebung der simulierten Mars-Station waren nur im Raumanzug möglich.

Stimmungstief im dritten Viertel der Mission

Die Motivation zur Teilnahme an der simulierten Mission war für Heinicke: Sie wollte wissen, wie so eine Mission abläuft und was mit den Menschen dabei passiert. Ihre Erlebnisse ähneln denen von Teilnehmern anderer Langzeitexperimente: Anfangs ist die Stimmung gut, alles ist neu und aufregend.

Im zweiten Viertel der Mission folgen Routine und hohe Produktivität beim Erledigen der Aufgaben. Im dritten Viertel kennt man dann bereits die Macken der anderen und Konflikte wiederholen sich. Im letzten Viertel geht die Stimmungskurve dann wieder nach oben: Alle freuen sich auf das Ende der Mission und darauf, Familie und Freunde wiederzusehen.

Eine Erkenntnis von Heinicke ist: Diejenigen in der Crew, die sich als sehr anpassungs- und teamfähig zeigten, waren am erfolgreichsten. Und diejenigen, die ein "dickes Fell" hatten, also bei Konflikten etwas wegstecken konnten, ohne ein großes Drama zu machen. Denn auch wenn die Crew bestens harmoniert: In einem Jahr auf engem Raum sind Konflikte unvermeidbar.