"Ampel der Zukunft" geht in Essenbach in Betrieb

In Essenbach bei Landshut soll die "Ampel der Zukunft" ab sofort den Verkehr so steuern, dass er sicherer und flüssiger fließen kann. Das verspricht sich das bayerische Verkehrsministerium von dem Pilotprojekt.

Automatische Grünphasen per Kamerasteuerung

An einer vielbefahrenen Kreuzung in Essenbach wurde eine Ampel aufgestellt, die mit zahlreichen technischen Systemen und Sensoren ausgestattet ist. Per Kameraerfassung steuert sie beispielsweise automatische Grünphasen. Sie gibt Blaulichtfahrzeugen Vorfahrt, zeigt Radfahrern an, wann und wie lange es Grün wird und verfügt über intelligente Abbiegeassistenten. So sollen nach Angaben des Bayerischen Verkehrsministeriums alle Verkehrsteilnehmer von der "Ampel der Zukunft" profitieren.

Vorfahrt für Blaulichtfahrzeuge

Die Kreuzung in Essenbach sei dafür besonders geeignet, "weil dort für die Blaulicht-Priorisierung eine Feuerwache in der näheren Umgebung vorhanden ist, ein Radweg über eine Ampelanlage geführt wird sowie die Sichtbeziehungen in die Seitenstraßen die Erprobung von intelligenten Abbiegeassistenten und Kollisionswarnern ermöglichen", teilte ein Sprecher des bayerischen Verkehrsministeriums auf Anfrage des BR mit.

Ampel soll langfristig und landesweit eingesetzt werden

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) wird das Projekt am Montag vorstellen und vor Ort testen. Die "Ampel der Zukunft" in Essenbach ist für den dauerhaften Betrieb ausgelegt. Mit den Erkenntnissen des Pilotprojekts sollen langfristig weitere Ampel-Anlagen in Bayern mit der intelligenten Technik ausgestattet werden.