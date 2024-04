E-Scooter: In Zügen erlaubt, in der U-Bahn nicht

Der BR24-User "jungerLeser" ergänzte: "Mit E-Scooter und S-Bahn bin ich schneller bei der Arbeit als mit dem Auto. Ohne E-Scooter gewinnt das Auto."

Der Leser "Allgaier_Bua" notierte ironisch: "Wir müssen das Klimaziel erreichen, ich helfe dabei gerne. Statt mit meinem E-Scooter fahr ich jetzt wieder mit dem Auto! Ist ja umweltfreundlicher. Stimmt doch, oder etwa nicht?"

Die Verkehrsbetriebe, die elektrische Tretroller nun verbieten, stützen sich auf eine Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) [externer Link]. Darin heißt es: "Ausgangspunkt dafür, dass der Ausschuss im VDV sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat, waren Brände und Explosionen in ÖPNV-Fahrzeugen unter anderem in London, Barcelona und Madrid."

Daraufhin stellte der Leser "FlashGordon" die Frage: "Wie viele Fälle von brennenden E-Scootern gab es in den ÖPNV denn in Bayern? Oder in Deutschland?"

Bislang bundesweit keine E-Scooter-Brände im öffentlichen Nahverkehr

In dem Gutachten der Studiengesellschaft für Tunnel und Verkehrsanlagen mbH (STUVAtec) [externer Link], auf das sich der VDV bei seiner Empfehlung beruft, heißt es: "Die durchgeführten Recherchen zu Bränden von Elektrokleinstfahrzeugen zeigten in Deutschland bisher keine registrierten Brände in ÖPNV-Fahrzeugen. Jedoch wurden verschiedene Brände von Pedelecs und E-Bikes dokumentiert, die sich insbesondere beim Aufladevorgang im privaten Umfeld ergaben."

Der VDV bestätigt auf BR24-Anfrage, dass bislang keine derartigen Fälle in Fahrzeugen des ÖPNV in Deutschland bekannt seien. In der Pressemitteilung des VDV heißt es aber: "Sicherheit genießt die höchste Priorität bei der Beförderung im ÖPNV. Dazu zählt laut gesetzlicher Regelungen vor allem der Schutz von Personen (Fahrgäste und Fahrpersonal), die sich in den Fahrzeugen oder an Haltestellen aufhalten." Anders gesagt: Es soll gehandelt werden, bevor etwas passiert und Menschen möglicherweise verletzt werden.

In Madrid war im Oktober 2023 ein elektrischer Tretroller in einer U-Bahn in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand, der Waggon brannte vollständig aus [externer Link, möglicherweise Bezahlinhalt]. Auch in London und Barcelona waren elektrische Tretroller in U-Bahn-Zügen in Brand geraten. Der VDV schreibt in seiner Mitteilung: "Das, was in den Fahrzeugen in Madrid, Barcelona oder London passiert ist, kann auch in Deutschland jederzeit passieren."

Brandgefahr geht vom Akku aus

Die Brandgefahr geht dabei meist vom Akku aus. Lithium-Ionen-Akkus haben eine hohe Energiedichte, weshalb sie für leistungsstarke Geräte besonders geeignet sind. Durch diese Energiedichte besteht aber auch eine Brand- und Explosionsgefahr, wenn es zu einem Kurzschluss kommt [externer Link].