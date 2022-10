Partielle Sonnenfinsternis über Bayern: Die besten Bilder

In Deutschland, aber auch in Teilen Bayerns haben Tausende Menschen die partielle Sonnenfinsternis beobachtet. Besonders in Schwaben sowie dem Westen und Norden Oberbayerns sei der Blick auf das Naturschauspiel weitgehend unverstellt gewesen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München. "Aber auch im südlichen Franken und Teilen der Oberpfalz konnte man hin und wieder einen Blick erhaschen", so der DWD-Sprecher weiter. Wegen dichter Wolken sei die Sicht im Norden und Osten Bayerns auf das Naturspektakel insgesamt nicht ganz so gut gewesen wie im Süden und Südwesten.