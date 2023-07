Neue Hitzewelle in Griechenland - Tote bei Löschflugzeug-Absturz

Die erbarmungslosen Temperaturen und die Brände auf mehreren Ferieninseln haben Griechenland fest im Griff. Eine weitere Hitzewelle ließ die Temperaturen am Dienstag in Teilen des Landes erneut auf mehr als 40 Grad steigen - Höchsttemperaturen von bis zu 44 Grad Celsius wurden erwartet. Starker Winde fachten die Brände auf den Inseln Rhodos, Korfu und Euböa weiter an. Damit bleibt die Brandgefahr weiter extrem hoch - und das in fast allen Regionen Griechenlands. "Wir erleben die schwierigsten Tage dieses Sommers", sagte ein Sprecher der Feuerwehr aus der Zentrale des Zivildienstes in Athen. Feuerwehrleute aus elf europäischen Staaten unterstützen die Griechen.

"Brauchen Hilfe, sonst brennt der Süden der Insel komplett ab"

Auf Rhodos kämpften nach Angaben der Feuerwehr mehr als 260 Feuerwehrleute den achten Tag in Folge gegen die Flammen. Im Norden der Ferieninsel harrten am Dienstag noch fast 200 Urlauber in der Turnhalle einer Schule aus. Schulleiter Kyriakos Kyriakoulis berichtete, dutzende Anwohner und Schulangestellte hätten sich gemeldet, um den Gestrandeten zu helfen. "Ich kann nicht glauben, dass sie so nett sind, sie haben in jeder Hinsicht so viel gegeben", sagte die 69-jährige Britin Christine Moody.

Am Dienstagmittag brach auf Rhodos ein neuer Brand nahe der Ortschaft Vati im Südosten der Insel aus. Meterhohe Flammen breiteten sich in Richtung des bereits evakuierten Dorfes Gennada aus, wie Augenzeugen der Deutschen Presse-Agentur berichteten. "Wir brauchen dringend Hilfe, sonst brennt der Süden der Insel bis morgen komplett ab", sagte ein Feuerwehrmann. Alle Kräfte seien zu dem aktuellen Brand gezogen worden, es geben einen starken Wind. Gewaltige schwarze Rauchwolken verdunkelten den Himmel.

Korfu: Brand außer Kontrolle

Auf der westgriechischen Insel Korfu geriet ein seit Tagen tobender Brand außer Kontrolle. Aus diesem Grund wurden den Angaben zufolge drei Ortschaften evakuiert. Es handelt sich um Dörfer in der Nähe der kleinen Hafenstadt Kassiopi. Tausende Touristen und Einheimische wurden seit dem Wochenende von Rhodos und Korfu in Sicherheit gebracht.

Euböa: Zwei Tote bei Löschflugzeug-Absturz

Bei einem Einsatz der Feuerwehr auf der Insel Euböa stürzte am Dienstag ein Löschflugzeug ab. Das Staatsfernsehen veröffentlichte ein Video, das den Absturz zeigen soll. Zu sehen ist, wie die Maschine Wasser abwirft, zur Seite fliegt, an Höhe verliert und mit der rechten Tragfläche am Boden aufschlägt. Danach steigen Flammen und Rauch auf.

Die zwei Piloten im Alter von 34 und 27 Jahren kamen ums Leben, teilte der Generalstab der griechischen Luftwaffe mit. Das griechische Verteidigungsministerium ordnete eine dreitägige Trauer für die Streitkräfte an. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis habe zudem eine für Mittwoch geplante Reise in die Republik Zypern abgesagt, teilte sein Büro mit.

Athen: Akropolis nachmittags wieder geschlossen

In der griechischen Hauptstadt Athen ist die Akropolis für Besucher teilweise wieder gesperrt. Die Behörden führten im Rahmen der Maßnahmen zur Bewältigung der Hitze die nachmittäglichen Schließzeiten auf dem antiken Architekturkomplex wieder ein.

Mit Informationen von dpa und AFP