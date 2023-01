Faktenfuchs: Nein, es hat nicht in Mekka geschneit

Wüste, Palmen, Kamele: Das sind die Bilder, die viele Menschen mit Saudi-Arabien verbinden. Wohl kaum jemand denkt an Schneegestöber. Entsprechend groß war die Überraschung, als sich spätestens ab dem Silvestertag 2022 ein Video zunächst auf Youtube, später in Ausschnitten dann auch über Whatsapp und andere soziale Netzwerke verbreitete. In dem Video, das sich später als Fake herausstellen sollte, sind Männer im traditionellen weißen Pilgergewand zu sehen, die augenscheinlich erstaunt im Schnee herumirren. Später taucht eine Frau in schwarzer Abaya auf, einem langem Überkleid, die so aussieht, als würde sie versuchen, die Schneeflocken mit den Händen zu fangen.

Auch in Bayern und Deutschland wird das Video Anfang Januar noch auf Whatsapp und über soziale Netzwerke verbreitet. Auf Twitter schreibt etwa am 1. Januar eine Frau - mit sarkastischem Bezug auf die Klimadebatte: "Heute in Mekka, Saudi-Arabien. Man sieht gleich die Klimaerwärmung, es schneite den ganzen Tag." Ein anderes Profil twittert: "Verdrehte Welt alles gute zum Schnee in Saudi Arabien? Oder sollte man das doch nicht wünschen. Zum ersten Mal in der Geschichte! Schnee-Apokalypse in Mekka!"

Video wirkt echt - ist aber Fake

Das Video sieht auf den ersten Blick echt aus. Das schwarz-weiß gemusterte Kopftuch einer Frau im Vordergrund wirkt, als würde es Schneespuren aufweisen. Überall fallen Schneeflocken, ein Mann läuft mit einem Regenschirm durchs Bild, ganz so, als würde er sich mangels besserer Ausrüstung vor dem ungewohnten Wetter schützen wollen. Und auch ansonsten sind die Bilder zwar überraschend, aber nicht völlig unplausibel. Denn Schnee ist in Saudi-Arabien zwar selten, hat es aber durchaus schon gegeben - zuletzt im Januar 2022 in Tabuk und Medina, zwei Städten nördlich von Mekka, die allerdings auch höher gelegen sind.

Doch diesmal sind die Social-Media-User einem Fake aufgesessen. Darauf deutet schon ein erster Plausibilitätscheck hin. Die Temperaturen in Mekka bewegten sich seit dem 31. Dezember 2022 meist deutlich über 20 Grad, wie sich etwa über die Wetterdatenbank "Time and Date" nachvollziehen lässt. Am Silvestertag stiegen sie tagsüber bis auf 28 Grad, es war sonnig, teils bewölkt.

Undenkbar, dass bei solchen Temperaturen Schnee fällt, sagt Andreas Friedrich, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes dem #Faktenfuchs am Telefon. Es sei zwar denkbar, dass dies in höher gelegenen Regionen Saudi-Arabiens gelegentlich vorkomme. Bis zu etwa vier oder fünf Grad Celsius sei Schnellfall grundsätzlich möglich. Für Mekka hält er das angesichts der Temperaturen in den vergangenen Tagen aber für ausgeschlossen.

Offizielle Stellen und lokale Medien haben den Fake widerlegt

Auch offizielle saudische Stellen haben den Fake bereits widerlegt. So twitterten etwa der offizielle Twitter-Account des Emirats der Provinz Mekka und ein Sprecher des saudischen Nationalen Meteorologischen Zentrums am Nachmittag des 1. Januars 2023, dass das Video ein Fake sei. Auch der offizielle Twitter-Account des Meteorologischen Zentrums hat die Nachricht retweetet.

Auf Deutsch übersetzt heißt es etwa in dem Tweet der Provinz Mekka: "Das kursierende Video vom Schneefall an der Großen Moschee ist gefälscht und wurde mit Spezialeffekten bearbeitet."