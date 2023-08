Winzer in Sorge: EU-Verordnung bedroht Weinbau in Franken

Einsatz von Pflanzenschutz manchmal notwendig

Die Winzer der Regionen schlagen daher Alarm. Ganz ohne Pflanzenschutz sei Weinbau nicht möglich, so Simon Trost, DIVINO Winzer aus Nordheim am Main. Insbesondere für die Bekämpfung von Pilzkrankheiten wie den Befall mit Echtem oder Falschem Mehltau brauche es bestimmte Pestizide. "Jeder macht ohnehin nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich", so Trost, "allein schon aus finanziellen Gründen." Der Fränkische Weinbauverband unterstütze auch durchaus eine Einsparung von Pflanzenschutzmittel, so Hermann Schmitt, Geschäftsführer des Fränkischen Weinbauverbands. Dafür brauche es aber Alternativen und eine verbesserte Forschung. Auch Versuche mit resistenten Sorten seien möglich. Jedoch müsse man bedenken, dass Transformationsprozess nicht von heute auf morgen geschehen könnten. "Im Weinbau muss man da eher 40 Jahre nach vorn schauen", so Schmitt.

Weinbauverband fordert mehr Fürsprache aus Deutschland

Bei einem Total-Verbot schon ab 2030 würden die betroffen Winzer ihr Gewerbe laut dem Fränkischen Weinbauverband aber aufgeben müssen. Der Verband erwartet daher von der deutschen Regierung eine stärkere Vertretung der eigenen Interessen. "Ich fordere, dass sie in Brüssel Einspruch einlegen", so Präsident Artur Steinmann. "Momentan habe ich nicht das Gefühl, dass der Weinbau große Fürsprecher im EU-Parlament hat. Manchmal frage ich mich, wo die Entscheidungsträger eigentlich ihr Wissen herhaben."

EVP: "Wir unterstützen kein Total-Verbot"

Noch ist die Definition der "sensiblen Gebiete" im EU-Parlament nicht abschließend geklärt. Das Bundeslandwirtschaftsministerium gibt an, dass es hier noch Verbesserungsbedarf gebe. Und auch die Europäische Volkspartei (EVP) möchte sich für eine flexiblere Umsetzung der Gesetzesvorlage einsetzen. "Wir unterstützen kein Total-Verbot", so EU-Abgeordnete Marlene Mortler (EVP). Maßnahmen zum besseren Umweltschutz seien wichtig, doch man dürfe Bauern und Winzern nicht ihre Lebensgrundlage nehmen. Stattdessen müsse es bei Verboten immer auch Alternativen geben.

Aktuell wird der Gesetzesentwurf noch im EU-Parlament beraten, federführend ist der Umweltausschuss unter Beiordnung des Agrarausschusses. Allein im Umweltausschuss wurden rund 3.000 Anträge eingereicht. "Die Vorschläge strotzen vor Bevormundung und Regulierungswahn", so Mortler.

Entscheidung lässt noch auf sich warten

Über komplexere Themen wie sensible Gebiete, Weinbau und integrierten Pflanzenschutz wurde bislang jedoch noch nicht diskutiert, so Mortler. Auch die Stellungnahme des Agrarausschusses an den Umweltausschuss steht noch aus. Ursprünglich sollte diese am 19. Juli beschlossen werden, wurde jedoch verschoben. Der Umweltausschuss kann damit frühestens im Oktober über den Gesetzesentwurf abstimmen. Nach Abschluss dieses Verfahrens entscheidet wiederum das Parlament in einer Plenarsitzung. Trotz eines ambitionierten Zeitplans könnten die Verhandlungen laut Mortler damit noch einige Wochen oder gar Monate in Anspruch nehmen. Für die fränkischen Winzer bleibt die Situation bis dahin also angespannt.