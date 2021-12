Erste Vernehmungen nach Morddrohungen gegen Kretschmer

Am Mittwoch gab es nach Morddrohungen gegen Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer eine Razzia - nun wurden erste Vernehmungen vorgenommen. Ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen konnte am Donnerstagmorgen nicht sagen, ob die Beschuldigten Angaben gemacht haben.

Die Befragungen würden fortgesetzt, die sichergestellten Beweismittel ausgewertet. "Wir werden dann sehen, ob es Folgemaßnahmen gibt." Nach seinen Angaben hat die Gruppe namens "Dresden Offlinevernetzung" über 100 Mitglieder.

Armbrüste, Waffen und Waffenteile sichergestellt

Rund 140 Beamte hatten am Mittwoch die Wohnungen der fünf Männer zwischen 32 und 64 Jahren und einer 34-Jährigen in Dresden sowie ein weiteres Objekt in Heidenau (Sächsische Schweiz) durchsucht. Dabei waren auch drei Armbrüste, Waffen und Waffenteile gefunden sowie Handys, Computer und Speichermedien sichergestellt worden. Die Durchsuchungen dauerten bis zum späten Nachmittag. An dem Einsatz waren rund 140 Beamte beteiligt, darunter Spezialkräfte des LKA.

Ablehnung gegen Impfungen, den Staat und Corona-Politik

Die Beschuldigten stehen unter dem Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Die Deutschen verbindet laut Generalstaatsanwaltschaft die Ablehnung gegen Impfungen, den Staat und die gegenwärtige Corona-Politik.

Sie sollen im Chat und bei realen Treffen Mordpläne gegen Kretschmer und weitere Vertreter der Landesregierung geäußert haben. Aufmerksam auf die Morddrohungen im Kommunikationsdienst Telegram waren die Ermittler durch einen Bericht des ZDF-Magazins "Frontal" von vergangener Woche geworden.