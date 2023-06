Mindestens 59 Migranten sterben bei Bootsunglück im Mittelmeer

Bei einem schweren Bootsunglück vor der griechischen Südküste sind am Mittwoch mindestens 59 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete der griechische Staatssender unter Berufung auf die Küstenwache. Berichten zufolge wurden mindestens 104 Menschen aus dem Wasser gerettet. Vier der Überlebenden mussten wegen einer Unterkühlung im Krankenhaus behandelt werden. Es werde befürchtet, dass die Zahl der Toten weiter steigen wird. So sollen Gerettete angegeben haben, dass sich bis zu 400 Menschen an Bord befunden haben. Es handele sich um das bislang schwerste Unglück dieser Art vor Griechenland in diesem Jahr. Das Boot sank in der Nacht rund 75 Kilometer südwestlich der Peloponnes.

Boot kam vermutlich aus Libyen

Sechs Schiffe der Küstenwache, eine Fregatte der Marine, eine Drohne und ein Hubschrauber der Luftwaffe waren an dem Sucheinsatz beteiligt. Auch private Boote hielten Ausschau nach Überlebenden. Es wird vermutet, dass das Boot aus der Region Tobruk im Osten Libyens kam und unterwegs nach Italien war. Griechenland ist eine der Hauptrouten für Flüchtlinge und Migranten aus dem Nahen Osten, Asien und Afrika in die EU.

Unabhängig davon wurde am Mittwoch eine Jacht mit mehr als 70 Migranten an Bord in einen Hafen an der Südküste der Insel Kreta geschleppt. Zuvor war ein Notruf bei den Behörden eingegangen.

2022 fast 3.800 Tote

Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass 2022 fast 3.800 Migranten auf dem Weg von Nordafrika oder dem Nahen Osten nach Europa ums Leben gekommen sind. Das sei die höchste Opferzahl seit 2017, teilte Internationale Organisation für Migration (IOM) mit. Die Dunkelziffer sei wahrscheinlich noch wesentlich höher, erklärte die UN-Behörde weiter. "Diese alarmierende Zahl von Todesopfern auf den Migrationsrouten (...) erfordert sofortige Aufmerksamkeit und konzertierte Anstrengungen, um die Sicherheit und den Schutz von Migranten zu verbessern", forderte der IOM-Regionaldirektor für den Nahen Osten und Nordafrika, Othman Belbeisi.

Zahl der Menschen auf der Flucht erreicht neuen Höchststand

Mit 110 Millionen erreichte die Zahl der Menschen auf der Flucht vor Krieg und Gewalt derweil einen neuen Höchststand. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) sprach angesichts der am Mittwoch veröffentlichten Daten des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR von einem "traurigen Rekord". Immer mehr Menschen seien zum Verlassen ihrer Heimat gezwungen, in den vergangenen zehn Jahren habe sich die Zahl der Betroffenen mehr als verdoppelt. Die meisten Menschen flüchteten dabei nicht nach Europa, betonte Schulze. "Ausgerechnet die ärmsten Länder zeigen die größte Aufnahmebereitschaft und tragen die größte Last."

Viele Binnenflüchtlinge

Den Anstieg der Fluchtbewegungen im laufenden Jahr erklärte UN-Hochkommissar Filippo Grandi mit neu begonnenen Kämpfen, besonders im Sudan. Unter den Menschen, die Ende 2022 auf der Flucht waren, überquerten laut UNHCR 35,3 Millionen Flüchtlinge auf der Suche nach Schutz eine internationale Grenze. Etwa 62,5 Millionen Menschen irrten dem Hilfswerk zufolge innerhalb ihrer Heimatländer als Binnenflüchtlinge umher. Zudem erfasste das UNHCR etwa 5,4 Millionen Asylbewerberinnen und -bewerber. Das Kinderhilfswerk Unicef nannte für Ende 2022 mehr als 43,3 Millionen Mädchen und Jungen auf der Flucht. Viele von ihnen seien während ihrer gesamten Kindheit vertrieben gewesen. "Seit mehr als einem Jahrzehnt ist die Zahl der Kinder, die gezwungen sind ihre Heimstatt zu verlassen, mit einer alarmierenden Rate gestiegen", betonte die Unicef-Exekutiv-Direktorin Catherine Russell.

Größte Gruppe aus Syrien

Nach der nationalen Herkunft bildeten Kriegsopfer aus Syrien dem UNHCR-Bericht zufolge die größte Gruppe unter den Flüchtlingen. Vor der jahrelangen Gewalt in dem arabischen Land suchten laut UNHCR 6,5 Millionen Menschen Schutz. Der Krieg in der Ukraine sei die Hauptursache für neue Vertreibung im Jahr 2022 gewesen, hieß es weiter. Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine habe sich Ende 2022 auf 5,7 Millionen belaufen. Die Gewalt in dem osteuropäischen Land habe die schnellste Bewegung von Flüchtlingen seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Die Zahl der Menschen, die aus Afghanistan flüchteten, betrug Ende 2022 ebenfalls 5,7 Millionen.

Die Türkei beherbergte mit 3,6 Millionen laut UNHCR die meisten Menschen auf der Flucht. Dahinter lagen der Iran mit 3,4 Millionen Menschen und Kolumbien mit 2,5 Millionen. Deutschland rangierte auf dem vierten Platz mit 2,1 Millionen Kindern, Frauen und Männern.

Erst vor wenigen Tagen hatte sich die EU auf schärfere EU-Asylregeln geeinigt. Nach dem EU-Beschluss ist unter anderem ein härterer Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive vorgesehen. So sollen Menschen aus als sicher geltenden Ländern künftig nach dem Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Einrichtungen kommen - auch Familien mit kleinen Kindern. Dort soll dann innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden, ob die Antragsteller Chancen auf Asyl haben. Wenn nicht, sollen sie umgehend zurückgeschickt werden.

Mit Informationen von epd, AP, dpa