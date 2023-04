Brüchige Waffenruhe im Sudan - Steinmeier lobt Evakuierung

In der sudanesischen Hauptstadt Karthum wird weiter gekämpft. Keiner der beiden rivalisierenden Generäle sei zu ernsthaften Verhandlungen bereit, sagt der UN-Sonderbeauftragte Volker Perthes. Die Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien im Sudan erwies sich derweil als brüchig.

Die Bundeswehr schloss derweil ihren mehrtägigen Evakuierungseinsatz im Sudan ab. Wie das Einsatzführungskommando der Bundeswehr bei Berlin auf Twitter mitteilte, landete eine Maschine des Typs A400M mit rund 120 Menschen an Bord in Jordanien. Insgesamt flog die Bundeswehr seit Sonntag mehr als 600 Menschen aus dem Sudan aus, darunter vor allem deutsche Staatsbürger, aber auch Angehörige anderer Nationen. Die Transportmaschinen landeten in Jordanien, von dort aus wurde die Weiterreise der Evakuierten nach Deutschland organisiert.

Steinmeier äußert sich erleichtert

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeigte sich erleichtert über die gelungene Evakuierung. "Ich bin froh und glücklich, dass unsere Sicherheitskräfte viele deutsche Landsleute und viele Bürgerinnen und Bürger aus der dramatischen Situation im Sudan evakuieren konnten", sagte Steinmeier in Vancouver während seines Kanada-Besuches. Zugleich sei er dankbar für den Mut und den Einsatz von Angehörigen der Bundeswehr, der Bundespolizei und des Auswärtigen Amtes.

"Wir alle können uns vorstellen, was das in den wenigen Tagen an Koordinierung mit Freunden und mit benachbarten Nationen notwendig machte", sagte Steinmeier weiter. Es zeigt sich erneut, wie wichtig es ist, in dieser Welt Freunde und Partner zu haben - Freunde und Partner, die auch in der Not zur Seite stehen."

Baerbock und Pistorius: "Großartige Leistung"

Die Bundeswehr habe "eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie schnell reagieren kann und in Krisen einsatzbereit ist", sagte die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl (SPD), den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwochsausgaben). Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatten am Dienstag allen zivilen und militärischen Kräften "für ihre großartige Leistung im Rahmen der Evakuierungsmission" gedankt.

Wegen der akuten Gefahrensituation war die Bundeswehr-Mission am Sonntag zunächst ohne die eigentlich erforderliche parlamentarische Zustimmung gestartet worden. Die Bundesregierung will sich die Möglichkeit offenhalten, die Mission im Sudan bis Ende Mai fortzuführen. Über ein entsprechendes Mandat sollte der Bundestag am Mittwoch abstimmen und damit auch nachträglich die Mission genehmigen.

Luftangriffe und Explosionen in Khartum

Im Sudan kämpfen seit anderthalb Wochen Armeeeinheiten unter dem Kommando des Generals Abdel Fattah al-Burhan gegen die von Mohamed Hamdan Daglo angeführte paramilitärische RSF-Miliz. Dabei wurden nach UN-Angaben mindestens 459 Menschen getötet. Am Dienstag trat eine unter Vermittlung der USA ausgehandelte 72-stündige Feuerpause in Kraft, die nach Einschätzung der UNO aber "nicht vollständig eingehalten" wurde. Die Kämpfe um "strategische Orte" in der Hauptstadt seien "weitgehend fortgesetzt und manchmal sogar verstärkt" worden, sagte der aus dem Sudan zugeschaltete UN-Sonderbeauftragte Perthes vor dem UN-Sicherheitsrat. Er berichtete über Luftangriffe und Explosionen in Khartum.

Die RSF-Miliz veröffentlichte ein Video, in dem sie behauptet, eine Ölraffinerie und ein Kraftwerk nördlich von Khartum unter ihre Kontrolle gebracht zu haben. Sorge herrschte auch mit Blick auf ein medizinisches Labor in Khartum, das Kämpfer nach UN-Angaben unter ihre Kontrolle brachten. In dem Labor werde biologisches Material gelagert, etwa Polio-Erreger, Masern-Erreger und Cholera-Erreger, erklärte Nima Saeed Abid, Repräsentant der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Auch das SOS-Kinderdorf in Sudans Hauptstadt Khartum wurde gewaltsam von bewaffneten Kräften eingenommen. Die Hilfsorganisation "SOS-Kinderdörfer" konnte die betreuten Kinder und Jugendlichen sowie die Mitarbeiter evakuieren.

Verschlechterung der humanitären Lage: UNO warnt

Perthes warf beiden Seiten Angriffe auf zivile Ziele vor. Während des Konflikts seien "dicht besiedelte Gebiete angegriffen worden, ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung". Auch Krankenhäuser seien attackiert worden. Er stehe mit Armeeführer al-Burhan und Milizenchef Daglo in Kontakt, sagte Perthes. Es gebe aber "derzeit keine klaren Anzeichen dafür, dass einer der beiden Generäle bereit ist, wirklich zu verhandeln."

Die UNO warnte vor einer weiteren Verschlechterung der humanitären Lage im Land. Insbesondere in und um Khartum sei die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln, Wasser, Medikamenten und Treibstoff in Gefahr.

Schulze: Jede Chance für Frieden nutzen

Auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) wies angesichts der ausfallenden internationalen und deutschen Hilfen wegen der anhaltenden Gewalt auf die dramatischen Folgen für die dortige Bevölkerung hin. Ein Drittel sei schon jetzt auf internationale Nahrungsmittelhilfen angewiesen; "und es werden täglich mehr", sagte Schulze der "Rheinischen Post" und dem "General-Anzeiger". Schulze appellierte an den Westen, auch nach der Evakuierung eigener Staatsangehöriger die Menschen im Sudan nicht sich selbst zu überlassen. Man dürfe sich "jetzt nicht erleichtert zurücklehnen, weil die eigenen Bürger ja draußen sind". Man habe die Verantwortung, "weiter hinzuschauen, engagiert zu bleiben und jede Chance zu nutzen, die sich für Frieden und Entwicklung im Sudan bietet.

