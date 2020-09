Kalendarischer Herbstanfang Wann beginnt der Herbst?

Wann ist kalendarischer Herbstanfang? Ist der jedes Jahr am gleichen Tag? Und was ist der Unterschied zwischen meteorologischem und kalendarischem Herbstanfang?

Am 22. September 2020 ist kalendarischer Herbstanfang

Eigentlich ist die Regel für den kalendarischen Herbstanfang ganz einfach und vor allem einleuchtend. Schließlich neigen sich die langen Tage und die kurzen Nächte des Sommer merklich dem Ende zu.

Wenn dann die Sonne am Erdäquator schon in der Mittagszeit den Zenit erreicht, dann sind Tag und Nacht gleich lang und dieser Moment läutet den kalendarischen Herbstanfang ein. 2020 ist das ganz genau um 15.30 Uhr am 22. September.

Da das nicht immer am gleichen Tag geschieht, variiert das Datum des kalendarischen Herbstanfangs gerne mal. Aber um den 22., 23. September kann man mit dem astronomischen - wie der kalendarische auch genannt wird - Herbstanfang rechnen.

Wann ist meteorologischer Herbstanfang?

Der ist tatsächlich festgelegt. Meteorologischer Herbstanfang ist immer am ersten September und endet immer am 30. November. Das wurde im 19. Jahrhundert mit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen so festgelegt.

Was ist der phänologische Herbstanfang?

Dieser Herbstbeginn wird an der Pflanzenwelt festgemacht. Je nach Region gilt es bestimmte Blumen und Pflanzen im Auge zu behalten. Wenn zum Beispiel die Holunderbeeren schwarz am Baum hängen, dann ist Herbstbeginn. Sobald die Rosskastanien vom Baum fallen, hat der Vollherbst begonnen, so BAYERN 1 Pflanzenexpertin Karin Greiner.