Luftwaffen-Inspekteur zieht positive Bilanz zu "Air Defender"

Russland hörte mit

Russland beobachtete das Manöver nach Aussage von Gerhartz mit einem Spionageschiff in der Ostsee. Ein Aufklärungstornado des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 "Immelmann" hatte dieses während der Übung in der Ostsee entdeckt.

"Das Schiff lag in internationalen Gewässern, aber eben so in einer Reichweite zu unserem Übungsgebiet, dass man hätte gewisse Frequenzen abhören können", sagte Gerhartz. Die Übungsteilnehmer hätten darum "gewisse Trainingsfrequenzen benutzt und nicht die Frequenzen, die wir sonst im Ernstfall benutzen würden".

Strack-Zimmerman: "Sind in der Realität angekommen"

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, bezeichnete "Air Defender 2023" als exemplarisch für die Zukunft der Nato. Nötig seien weitere gemeinsame Übungen, um zu trainieren, wie das eigene Territorium gegen mögliche Angriffe Russlands oder anderer Aggressoren zu verteidigen sei, forderte die FDP-Politikerin.

"Deutschland hat seiner geografischen Lage und seiner wirtschaftlichen Kraft entsprechend geführt und gezeigt, dass es Fähigkeiten besitzt, auf die auch die Partner zurückgreifen können", sagte Strack-Zimmermann der dpa: "Das sollte in Zukunft auch alle anderen Teilstreitkräfte betreffen. Wir sind endlich in der Realität angekommen."

Zivilverkehr wurde kaum beeinträchtigt

Die Übung war am 12. Juni begonnen worden. Die Behinderungen im zivilen Flugverkehr waren deutlich geringer, als von warnenden Stimmen prognostiziert. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sprach am Donnerstagabend von einem "Minimum" an Störungen im zivilen Flugverkehr.

"Der zivile Luftverkehr hat diesen Stresstest gut bestanden", sagte der FDP-Politiker. Die durchschnittlichen Verspätungen je Flug hätten sich im einstelligen Minutenbereich bewegt, teilte sein Ministerium mit. Auch die eingeräumten Ausnahmen beim Nachtflugverbot hätten nur sehr selten genutzt werden müssen.

Mit Informationen von dpa