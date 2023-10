Nahost-Ticker: UN-Vollversammlung nimmt Gaza-Resolution an

22.15 Uhr: Baerbock - UN-Resolution nennt Hamas-Terror nicht klar beim Namen

Deutschland hat sich bei der Nahost-Resolution in der UN-Generalversammlung nach Angaben von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock enthalten, weil die Resolution den Hamas-Terror nicht klar beim Namen nenne. In einer Erklärung teilt Baerbock mit, dass auch die Freilassung aller Geiseln nicht deutlich genug gefordert und das Selbstverteidigungsrecht Israels nicht bekräftigt worden sei. Immerhin habe man in den Verhandlungen zu der von Jordanien eingebrachten Resolution der Palästinenser erreicht, dass die Terrorakte überhaupt verurteilt worden seien und zumindest ein Ruf nach Freilassung der Geiseln enthalten sei.

21.52 Uhr: UN-Vollversammlung nimmt Resolution zur humanitären Lage in Gaza an

Die UN-Vollversammlung fordert mit großer Mehrheit eine sofortige humanitäre Feuerpause zwischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen. Zudem müssten dort Hilfslieferungen zugelassen und die Zivilisten geschützt werden, heißt es in der von arabischen Staaten formulierten Resolution. Diese ist nicht bindend. Für die Resolution stimmten 120 Staaten, 45 enthielten sich - darunter Deutschland, 14 stimmten dagegen. Die radikal-islamische Hamas wird in dem Text nicht namentlich erwähnt.

21.50 Uhr: USA werben für "humanitäre Pausen" für Gazastreifen

Die USA haben sich für "humanitäre Pausen" für den Gazastreifen ausgesprochen. "Wir würden humanitäre Pause unterstützen, damit Sachen reinkommen und Menschen rauskommen", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby. Dabei müsse auch Treibstoff in das von Israel beschossene Palästinensergebiet geliefert werden. Außerdem müsse die Stromversorgung wiederhergestellt werden.

Die USA hatten sich wiederholt gegen eine "Waffenruhe" im Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas ausgesprochen. Die Regierung von Präsident Joe Biden argumentiert, dies würde nur der Hamas dienen, sich neu aufzustellen. Zuletzt hatte aber US-Außenminister Antony Blinken im UN-Sicherheitsrat gesagt, es sollten "humanitäre Pausen" erwogen werden.

21.32 Uhr: Jordanischer Außenminister - Israel hat Bodenoffensive begonnen

Israel hat seine erwartete Bodenoffensive im Gazastreifen nach Worten des jordanischen Außenministers Aiman Safadi begonnen. "Israel hat gerade einen Bodenkrieg gegen Gaza gestartet", schrieb Safadi am Freitagabend bei X. "Das Ergebnis wird eine humanitäre Katastrophe von epischem Ausmaß über Jahre sein."

20.21 Uhr: USA lehnen Stellungnahme zu israelischen Einsätzen ab

Die USA lehnen eine Stellungnahme zu den Berichten über israelische Einsätze ab. Man habe sie zur Kenntnis genommen, sagt der für nationale Sicherheit zuständige Sprecher John Kirby. Man werde Israel weiter unterstützen.

19.35 Uhr: Kein Internet mehr im Gazastreifen

Im Gazastreifen ist nach Angaben des palästinensischen Mobilfunkanbieters Paltel am Freitagabend das Internet ausgefallen. Aufgrund heftiger israelischer Luftangriffe seien alle Kommunikations- und Internetdienste komplett unterbrochen worden, teilte Paltel mit Sitz im Westjordanland mit. Der palästinensische Rote Halbmond teilte mit, auch über Festnetz und Mobilfunk könne er keinen Kontakt mehr zu seinem Einsatzzentrum im Gazastreifen herstellen.

19.22 Uhr: Israel - Weiten Bodeneinsatz heute Nacht aus

Israels Militär wird nach eigenen Angaben in der Nacht auf Samstag seine Einsätze mit Bodeneinheiten im Gazastreifen ausweiten. Die Bewohner der Stadt Gaza seien aufgerufen, sich in den Süden des Küstenstreifens zu bewegen, sagte ein Militärsprecher am Freitagabend im Fernsehen. Die Armee stehe bereit, um die Sicherheit Israels an allen Fronten zu gewährleisten. Eine Stellungnahme der radikal-islamischen Hamas lag zunächst nicht vor. Zuvor wurde von schweren Luftangriffen auf Ziele im Gazastreifen berichtet sowie von einem Ausfall des Internets und Mobilfunks. Israel hatte eine umfangreiche Bodenoffensive angekündigt und Truppen an der Grenze zum Gazastreifen zusammengezogen.

19.18 Uhr: UN - Humanitäre Versorgung in Gaza vor "völligen Zusammenbruch"

UN-Generalsekretär Antonio Guterres fordert, sofort mehr Lastwagen in den Gazastreifen zu lassen. Vor dem Konflikt hätten jeden Tag 500 Lkw den Küstenstreifen erreicht, heißt es in einer Erklärung. In den vergangenen Tagen seien es im Durchschnitt nur zwölf pro Tag gewesen. Die humanitäre Versorgung im Gazastreifen stehe vor einem "völligen Zusammenbruch" mit unvorstellbaren Folgen für mehr als zwei Millionen Zivilisten.

19.07 Uhr: USA verhängen neue Sanktionen gegen die Hamas

Die USA haben neue Sanktionen gegen das Unterstützernetzwerk der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verhängt. Die Strafmaßnahmen treffen unter anderem einen jordanischen Vertreter der Hamas im Iran und drei Vertreter der iranischen Revolutionsgarden, wie das Finanzministerium in Washington am Freitag mitteilte. Mit Sanktionen belegt wurden auch Unternehmen in Spanien und im Sudan. Mögliches Vermögen der Betroffenen in den USA wird damit eingefroren. Mit dem Vorgehen arbeite die US-Regierung weiter daran, die Finanzquellen der Hamas trockenzulegen, erklärte Vize-Finanzminister Wally Adeyemo.

19.00 Uhr: Massiver israelischer Beschuss im Norden des Gazastreifens

Der Norden des Gazastreifens ist am Abend massiv von der israelischen Armee beschossen worden. Dies zeigten von der Nachrichtenagentur AFP gefilmte Live-Aufnahmen. Die israelische Armee teilte der AFP mit, dass sie "im Gazastreifen kontinuierlich" gegen die dort herrschende militante Hamas vorgehe.

Die Hamas-Führung in Gaza erklärte, Israel habe heute die Kommunikation und den größten Teil des Internets im gesamten Gazastreifen gekappt. Das Medienbüro der Hamas-Regierung warf Israel vor, diesen Schritt zu nutzen, "um mit blutigen Vergeltungsschlägen aus der Luft, zu Lande und zur See Massaker zu verüben". Die Angriffe seien "die heftigsten seit Beginn des Krieges" am 7. Oktober.

18.56 Uhr: Wieder Gefechte an der Grenze zwischen Israel und Libanon

Nach Beschuss aus dem Libanon auf einen Posten der israelischen Armee hat diese nach eigenen Angaben zurückgefeuert. Zudem schlugen Raketen aus dem Libanon, die Richtung Israel abgefeuert wurden, in Syrien ein, wie das Militär mitteilte. Syrische Aktivisten bestätigten einen Einschlag im Süden des Landes. Es gab dort zunächst keine Berichte über Verletzte.

Die pro-iranische Hisbollah-Miliz sprach von mehreren Angriffen auf israelische Stellungen nahe der libanesischen Grenze. In einem Fall habe es neben Schäden auch "Opfer" gegeben, behauptete die Schiitenorganisation. Israels Armee teilte wiederum mit, es gebe keine Berichte über Verletzte.

18.40 Uhr: Türkischer Außenminister warnt Israel vor Spirale der Gewalt

Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat Israel aufgerufen, den Forderungen seines Landes nach Frieden im Gazastreifen nachzukommen. Tue es das nicht, hätte das eine Spirale der Gewalt in der Region zur Folge, warnte Fidan bei einer Pressekonferenz mit dem dänischen Außenminister Lars Løkke Rasmussen in Ankara. "Die Menschheit steht an einem Scheideweg", sagte Fidan. "Entweder gibt es einen großen Krieg, der sich auf die ganze Welt ausbreitet, oder es entsteht ein großer Frieden." Fidan forderte Israel zudem auf, die Rechte der Palästinenser zu respektieren. Nur so könne es in Frieden und Sicherheit leben.

18.27 Uhr: UN-Hilfswerk - "Hölle auf Erden" im Gazastreifen

Das UN-Hilfswerk für Palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) warnt angesichts der Blockade des Gazastreifens durch Israel im laufenden Krieg vor noch deutlich mehr Todesopfern wegen ausbleibender Hilfslieferungen. "Viel mehr werden sterben durch die Folgen der Belagerung", sagte der Generalkommissar des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini. Essen, Wasser und Arzneimittel würden knapp, Straßen im Gazastreifen seien mit Abwasser überflutet. "Wir können diese menschliche Tragödie nicht mehr ignorieren", sagte Lazzarini, und sprach von einer "Hölle auf Erden".

18.01 Uhr: USA - Gaza-Konflikt hat einen "gefährlichen Moment" erreicht

Der Gaza-Konflikt ist nach Darstellung der USA an einen "gefährlichen Moment" angekommen. Die UN-Botschafterin der USA, Linda Thomas-Greenfield, erklärt weiter, man habe Israel sowohl in öffentlichen als auch in privaten Gesprächen erklärt, dass es zwar das Recht habe, sich gegen eine Terror-Gruppe zu verteidigen. Jedoch müsse dies "im Einklang mit den Regeln des Krieges" geschehen.

17.37 Uhr: Bisher 84 Lastwagen mit Hilfsgütern in Gaza angekommen

Im Gazastreifen sind seit Beginn des Krieges dort 84 Lastwagen mit Hilfsgütern angekommen, zehn davon am Freitag morgen. Laut den Vereinten Nationen wären aber täglich 100 Lkw nötig, um die 2,2 Millionen Menschen in Gaza zu versorgen.

Dringend nötig wäre auch Treibstoff, um zum Beispiel Stromgeneratoren in Krankenhäusern zu betreiben. Israel lässt allerdings keinen Treibstoff über die Grenze zum Gazastreifen, weil man befürchtet, die Hamas könne ihn für terroristische Ziele nutzen.

17.00 Uhr: Israel - Hamas nutzt Krankenhäuser als Kommandozentralen

Die radikalislamische Hamas missbraucht Krankenhäuser im Gazastreifen als Kommandozentralen für ihre Angriffe gegen Israel, das wirft die israelische Armee der Hamas vor. In den Kliniken gebe es Zugänge zu dem unterirdischen Tunnelsystem der Hamas, so der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, am Freitag vor Journalisten.

16.43 Uhr: Tausende Jordanier demonstrieren gegen Israels Luftangriffe

In Jordanien haben mindestens 5.000 Menschen gegen die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen demonstriert. Viele von ihnen trugen Palästinenserflaggen und jordanische Fahnen bei sich.