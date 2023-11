Israels Armee: Gaza-Stadt ist umstellt

Die Stadt Gaza sei der "Brennpunkt der Terrororganisation Hamas": Das sagte Israels Militärsprecher Daniel Hagari am Donnerstagabend. Nach eigenen Angaben hat Israels Militär mittlerweile die größte Stadt des abgeriegelten Küstengebiets umstellt.

Im Verlauf des Donnerstags hatten das Militär und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Etappen des Vormarschs auf Gaza-Stadt geschildert. Dabei stießen die Soldaten demnach auf erbitterten Widerstand von Kämpfern der Hamas. Die Bodenoffensive des israelischen Militärs konzentriert sich zunehmend auf den Norden des Küstenstreifens, wo die Hamas in Gaza ihre Zentrale hat.

Ballungsraum Gaza-Stadt

Israels Armee hatte die Menschen, die sich noch im nördlichen Gazastreifen und in der Stadt Gaza befinden, mehrfach zur Flucht in den Süden des Küstengebiets aufgerufen. Die Stadt Gaza hat nach Schätzung des palästinensischen Zentralamts für Statistik knapp 750.000 Einwohner, was grob einem Drittel der Bevölkerung des Gazastreifens entspricht. Sie ist das Verwaltungs- und Wirtschaftszentrum des dicht besiedelten Küstengebiets.

Israels Armee: "Konzentrieren uns darauf, die Hamas zu zerstören"

Die Streitkräfte hätten zuletzt weitere Stellungen der Hamas angegriffen. Die Soldaten töteten Terroristen im Nahkampf überall dort, wo Kämpfe erforderlich seien, sagte Militärsprecher Hagari weiter, ohne konkrete Orte zu nennen. Die Armee werde sich weiter auf die Gefechte im Gazastreifen fokussieren. "Wir konzentrieren uns darauf, die Hamas zu zerstören."

Am vergangenen Wochenende hatte das Militär eine neue Phase im Krieg gegen die im Gazastreifen herrschende Hamas eingeläutet. Die israelischen Truppen weiteten ihre Einsätze am Boden aus. Die genauen Standorte der Truppen sind allerdings nicht bekannt.

Netanjahu: "Höhepunkt der Schlacht"

Netanjahu ließ am Donnerstag erklären: "Wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Schlacht." Seine Regierung hat als Reaktion auf den 7. Oktober angekündigt, die Hamas vernichten zu wollen. Vor knapp vier Wochen hatten Kämpfer der Islamisten in Israel mehr als 1.400 Menschen getötet, die meisten davon Zivilisten, und weitere in den Gazastreifen verschleppt. Das israelische Militär bezifferte die Zahl der Geiseln am Donnerstag mit 242. Darunter befinden sich in acht Fällen auch deutsche Staatsbürger.

Wegen der israelischen Angriffe hat sich die humanitäre Lage im Gazastreifen dramatisch verschärft.

Mit Informationen von Reuters und dpa